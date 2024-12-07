Emeklilere turist gibi ücretsiz tatil

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Aydın Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı otelde ağırlanacak emekliler hem dar gelirli hem de denize kıyısı olmayan illerden Kuşadası Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda seçilecek.

Yabancı emeklilerin tatillerini geçirmek istedikleri Türkiye’de yerli emeklilerin de tatil yapabilmesi gerektiğini söyleyen Halil İbrahim Çevik şunları anlattı: “Milyonlarca emekli var. Büyük bir kısmı tatil yapma imkânı bulamıyor. Bu yüzden Charisma De Luxe Hotel olarak 1 yıl boyunca 500’e yakın emekliyi otelimizde ağırlamak için projemizi başlattık. Her ay 40 emeklinin yararlanacağı bu projeyle yılda 500 emekliye tatil yapma fırsatı sunacağız. Yabancı misafirlerimizin yaptıklarını yapacaklar. Yani oteli gördük, yedik, içtik gittik demeyecekler. Gezecekler, görecekler, yaşayacaklar, hatıra biriktirmiş olacaklar.

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DİĞER OTELLERE ÇAĞRI

Yaz boyu yazlıklarında oturan değil, evlerinden dışarı çıkamayan emeklilere talibiz. Denize kıyısı olmayan illerden gelmelerini talep edeceğiz. Kuşadası Kaymakamlığı başvuranlar sosyal yardım alıyor mu, hanelerinde kaç kişi yaşıyor bunları kontrol edip uygun görülenleri iletecek. Başka otellere de örnek olsun istiyoruz. Otellerimiz bu projeye dahil olarak ayda sadece 20-30 emekliyi ağırlayarak milyonlarca emeklinin tatil yapmasının önünü açabilir. Bu durum onlara ekstra bir maliyet de çıkarmayacaktır. Tüm otelleri bu projeye sahip çıkmaya, dahil olmaya davet ediyorum.”

İlk olarak memleketi Kayseri Pınarbaşı’ndan gelen 25 emekliyi otelinde ağırlayan Çevik, ocak ayından itibaren her ay 40 emekliyi otelinde misafir edecek. Bölgedeki tarihi ve turistik yerlere de götürülecek.