Emeklilere refah payı düzenlemesi... 65 yaş üstü emekliler için farklı destekler gündemde

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Emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi ile en düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme yapılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi de değerlendirilecek. En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde duruluyor.

Düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçe imkanları gözetilerek ele alınacak.

Türkiye'de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan, 18 milyon emekli bulunuyor. Emeklilere yönelik farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi.

Çalışan emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı incelenecek. Öncelikle herkes için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemelerin yapılması gündeme gelebilir.

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Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.

GELİR DURUMU İLE PRİM GÜN SAYISI DA DİKKATE ALINACAK

CNN Türk muhabiri Melike Görür Demirkıran ayrıntıları aktardı:

Dün Cumhurbakanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından emeklilerle ilgili düzenlemelerin yapılacağını açıklamıştı. Bugün de çalışmalar başladı. Peki beklentiler neler? Emeklilere ek destekte yeni formüller masada. En öne çıkan başlık ise 65 yaş sınırı. 65 yaş altı ve üstü emeklilere ihtiyaçlara göre ek destek verilmesi değerlendiriliyor. AK Partili kaynaklar bunun gerekçesini 65 yaş altındaki emeklilerin çalışma hayatına devam etmesi ile açıklıyorlar. Tek kriter ise yaş değil, başka değerlendirmeler de var. Emeklinin çalışıp çalışmadığı, ev sahibi olup olmadığı, gelir durumu, prim gün sayısı ve temel ihtiyaçları da dikkate alınacak.

Peki 65 yaş üzeri emeklilere daha mı yüksek zam yapılacak? Hayır durum böyle olmayacak. AK Partili kaynaklara göre farklı zam oranları değil, ihtiyaca göre destek sağlanması var. Bu iyileşmenin refah payı ya da seyyanen ek ödeme şeklinde olması bekleniyor.

Öncelilikle tüm emeklileri kapsayan genel bir artış ardından da ihtiyaca göre ilave iyileştirme seçenekleri gündemde.

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CEVDET YILMAZ: 2027 BÜTÇEMİZDE EMEKLİLERİMİZİ ÖNCELİKLENDİRDİK

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, "2027 bütçemizde emeklilerimizi önceliklendirdik. Emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bir bütçe hazırladık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendi. Bu süreçler devam ediyor. Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak" dedi.