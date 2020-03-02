Emeklilere banka promosyonu ne zaman ödenecek?

Bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonların, bu yl ne kadar olacağı ve ödemelerin hangi tarihlerde hesaplara yapılacağı merak konusu oldu. İşte, 2020 emeklilere banka promosyonu ödemeleri hakkında ayrıntılar...

3 yıllığına 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonunda birçok emeklinin sözleşme süresi şubat ayı itibarıyla sona erecek.

13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeler SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında gelecek ay başlayacak. Müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek.

Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor.

Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.

Ödemelerin yapılacağı kesin tarih henüz belli değil. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle emekliler ilk defa toplu olarak banka promosyonu almıştı. Üç yıl süreli promosyon miktarı, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak belirlenmişti.