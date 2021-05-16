Emekliler bayramda harçlık verebilmeli

Farklı sektörlerden emekli olmuş vatandaşlarla, çevrimiçi görüşmeyle buluşarak bayramlaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Emekli olduğunuz zaman el aleme muhtaç olmamanız gerekir. Torunları en azından bayramda güler yüzle karşılayıp onların eline harçlık vermeniz gerekir. Çalışırken ev bark sahibi olmanız, kira ödememeniz de en büyük arzumuz. 2008’de bir sözde reform yapıldı. Daha önce emekli olanlar, sonra emekli olanlara göre her ay bin lira daha az aylık aldılar. Bu tablo sizin de bizim de kaldırabileceğimiz bir tablo değil. Bir emekli arkadaşımız ‘şimdi emekli torundan kaçar hale geldi’ diyor. Evet o hale geldi.

TEK BAŞINA MI SAVUNACAĞIM

Çok parçalı bir yapınız var, çok fazla dernek var. Her bir dernek farklı tellerden açıklama yapıyor. Bir araya gelmeniz lazım ve haklarınızı savunmaları lazım. SGK’da sizin temsilciniz sizin haklarınızı yeteri kadar savunuyor mu? Sendikalar çalışan emeklilerin haklarını yeteri kadar savunuyorlar mı? E tek başına ben savunacağım. E tek başına her şeyi ben mi yapacağım? Bütün bu yükü benim sırtıma mı yıkacaksınız? Beraber olmamız lazım. Birlikte olursak o zaman güç ortaya çıkmış olacak.

SORUNLARI GÖRMÜYORLAR

Bir de emeklilerin çocukları var. Üniversiteyi bitiren, askerlik yapıp gelen çocukları var, onlar da işsiz. Onlar da emekli olan annelerinin, babalarının ellerine bakıyorlar. 21. yüzyılın Türkiyesi bu tabloyu hak ediyor mu? Bu tablo sarayda olanlar tarafından görülmüyor. Allah aşkına şunu isteyin; domatesteki artış neyse aylıklarımıza da o zammı yapın. Başka bir şey istemeyin.”

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