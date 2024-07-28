Emekli zammı Meclis’te kabul edildi

Haberin Devamı

Kamuoyunda “vergi paketi” olarak da bilinen torba yasa teklifi önemli düzenlemeler içeriyor. Buna göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasına eklenen maddeye göre yaşlılık aylığı 12 bin 500 liradan az olamayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca, düşük emekli aylıklarına yapılan artıştan bu yılın bütçesinde yansıyacak ek maliyetin 33 milyar 200 milyon lira olacağı hesaplandı. 12 bin 500 liranın altında aylık alan emeklilerin ücret farkları gelecek günlerde ek ödemeyle hesaplarına yatırılacak.

Kamu görevlileri sendikalarının örgütlenme şartıyla ilgili “toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde biri” şartı ise AK Parti’nin verdiği önergeyle değiştirildi. AYM ve Danıştay kararları doğrultusunda bu konuda sınırlama getirilmedi ve “yüzde 1” şartı yasadan çıkarıldı.

Haberin Devamı

Yasayla yurt dışına çıkış harcı ise 150 liradan 500 liraya çıkarıldı. Harç, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Ayrıca vergi usul cezalarında önemli artışlar getirilirken, kayıt dışılığın cezaları da artırıldı.