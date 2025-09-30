×
Gündem Haberleri

Emekli vatandaşa dev piyango vurdu! 200 liraya oynadığı 'Mega Altın' ile 16 milyonluk ikramiyeyi kazandı

Eylül 30, 2025 12:34

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Milli Piyango bayiliği yapan bir büfeden 200 liralık ‘Mega Altın’ isimli Kazı Kazan kartını oynayan emekli bir vatandaş, 16 milyon liralık ikramiyenin sahibi oldu. Büfe sahibi Aytaç Doyuran, bayisinden daha önce defalarca büyük ikramiye çıktığını ifade ederek, “Bu 5'inci ya da 6'ncı büyük ikramiye. Daha önce 8 milyon, 4 milyon ve 3 milyon TL’lik kazançların çıktığına şahit olduk” dedi.

Adapazarı’nda, Çark Caddesi üzerinde bulunan bir Milli Piyango Bayisi’nde, geçtiğimiz 26 Eylül’de emekli bir vatandaş ‘Mega Altın’ isimli Kazı Kazan oyununu oynadı.

Emekli vatandaşa dev piyango vurdu 200 liraya oynadığı Mega Altın ile 16 milyonluk ikramiyeyi kazandı

Kartı kazıyan vatandaş, 200 liraya aldığı Kazı Kazan kartına 16 milyonluk ikramiyenin isabet ettiğini gördü. Bayi sahibi Aytaç Doyuran’a kuponu teyit ettiren vatandaş büyük mutluluk yaşadı.

Emekli vatandaşa dev piyango vurdu 200 liraya oynadığı Mega Altın ile 16 milyonluk ikramiyeyi kazandı

Bayi sahibi Aytaç Doyuran, “Emekli bir amcamız geldi, kartını kazıyınca bir şey yakaladığını söyledi. Kontrol ettik ve gerçekten 16 milyon TL kazandığını gördük. Kendisi çok şaşırdı, biz de sevindik” dedi.

Emekli vatandaşa dev piyango vurdu 200 liraya oynadığı Mega Altın ile 16 milyonluk ikramiyeyi kazandı

Aytaç Duran

"DAHA ÖNCE DE MİLYONLUK PİYANGOLAR ÇIKTI"

Adapazarı’nda 3 kuşaktır aynı yerde hizmet verdiklerini söyleyen Doyuran, bayisinden daha önce de defalarca büyük ikramiye çıktığını belirterek, “Bu 5'inci ya da 6'ncı büyük ikramiye. Daha önce 8 milyon, 4 milyon ve 3 milyon TL’lik kazançların çıktığına şahit olduk” ifadelerini kullandı.

Emekli vatandaşa dev piyango vurdu 200 liraya oynadığı Mega Altın ile 16 milyonluk ikramiyeyi kazandı

Büyük ikramiyelerin tahsilatıyla ilgili bilgi veren Doyuran, “500 bin TL’ye kadar olan ikramiyeler yerel Halkbank Şubesi'nden alınabiliyor. 500 bin TL’nin üzerindeki ödüller ise İstanbul Levent’teki Halkbank Genel Müdürlüğü’nden tahsil ediliyor. Amcamız da oradan işlemlerini yaptı” dedi.

Emekli vatandaşa dev piyango vurdu 200 liraya oynadığı Mega Altın ile 16 milyonluk ikramiyeyi kazandı

 

