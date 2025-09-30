Emekli vatandaşa dev piyango vurdu! 200 liraya oynadığı 'Mega Altın' ile 16 milyonluk ikramiyeyi kazandı

Haberin Devamı

Adapazarı’nda, Çark Caddesi üzerinde bulunan bir Milli Piyango Bayisi’nde, geçtiğimiz 26 Eylül’de emekli bir vatandaş ‘Mega Altın’ isimli Kazı Kazan oyununu oynadı.

Kartı kazıyan vatandaş, 200 liraya aldığı Kazı Kazan kartına 16 milyonluk ikramiyenin isabet ettiğini gördü. Bayi sahibi Aytaç Doyuran’a kuponu teyit ettiren vatandaş büyük mutluluk yaşadı.

Bayi sahibi Aytaç Doyuran, “Emekli bir amcamız geldi, kartını kazıyınca bir şey yakaladığını söyledi. Kontrol ettik ve gerçekten 16 milyon TL kazandığını gördük. Kendisi çok şaşırdı, biz de sevindik” dedi.



"DAHA ÖNCE DE MİLYONLUK PİYANGOLAR ÇIKTI"

Adapazarı’nda 3 kuşaktır aynı yerde hizmet verdiklerini söyleyen Doyuran, bayisinden daha önce de defalarca büyük ikramiye çıktığını belirterek, “Bu 5'inci ya da 6'ncı büyük ikramiye. Daha önce 8 milyon, 4 milyon ve 3 milyon TL’lik kazançların çıktığına şahit olduk” ifadelerini kullandı.

Büyük ikramiyelerin tahsilatıyla ilgili bilgi veren Doyuran, “500 bin TL’ye kadar olan ikramiyeler yerel Halkbank Şubesi'nden alınabiliyor. 500 bin TL’nin üzerindeki ödüller ise İstanbul Levent’teki Halkbank Genel Müdürlüğü’nden tahsil ediliyor. Amcamız da oradan işlemlerini yaptı” dedi.