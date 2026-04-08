×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emekli uzman çavuş beylik tabancası ile ailesine dehşeti yaşatmıştı: Kızı kendini böyle kurtarmış! 'Evde bazen bağrışmalar olurdu'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 15:50

Ankara'nın Sincan ilçesinde eşi emekli uzman çavuş Remzi Büyükköprü (55) tarafından öldürülen Deniz Büyükköprü (46) ile kızı Irmak Nehir Büyükköprü'nün (16) cenazeleri Eskişehir’e gönderildi. Olayın ardından intihar eden Remzi Büyükköprü'nün cenazesi ise Kırıkkale'de toprağa verilecek.

Haberin Devamı

Emekli uzman çavuş Remzi Büyükköprü, dün saat 22.30 sıralarında iddiaya göre; evde aile içerisinde yaşanan tartışma sırasında beylik tabancası ile eşi Deniz Büyükköprü ile kızları Irmak Nehir Büyükköprü ve S.B.’ye (21) ateş etti.

Remzi Büyükköprü, ardından da aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Remzi Büyükköprü, eşi Deniz Büyükköprü ve küçük kızı Irmak Nehir Büyükköprü olay yerinde hayatını kaybederken, S.B. ise yaralı olarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan S.B.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Büyükköprü çifti ile kızlarının cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Deniz Büyükköprü ile kızı Irmak Nehir’in cenazeleri Eskişehir'e, Remzi Büyükköprü'nün cenazesi ise Kırıkkale'ye gönderildi.

Haberin Devamı

'YARALI KIZ DIŞARI KAÇMIŞ'

Apartman sakinlerinden Levent Çolak, "Evde bazen bağrışmalar olurdu. Buraya 2016'da taşındılar. Yaralı kız dışarı kaçmış, kısacası kendisini kurtarmış. Olaydan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!