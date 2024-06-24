Emekli profesörden ‘Karımı benden uzaklaştırın’ davası

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Emniyete ve aile mahkemesine sunulan dilekçelerde yer alan iddiaya göre, Prof. Mehmet A., evlendikten bir süre sonra eşinde öfke problemi olduğunu fark etti.

‘SENİ UYURKEN BIÇAKLAYACAĞIM’

Aylin A.’nın eşinin yüzünü, boynunu ve kollarını tırmaladığının öne sürüldüğü dilekçede özetle şunlara yer verildi: “Mehmet A., bir daha aynı davranışta bulunması halinde şikâyetçi olacağını eşine söylemiştir. Eşinin yüzünü, gözünü morartan, kafasına sert cisimlerle vuran Aylin A., ölümcül sonuçlar yaratabilecek beyin kemik ödemi oluşmasına neden olmuş, eşini toplum içine çıkamayacak hale getirmiştir. Mehmet A.’nın bu evliliği daha fazla yürütemeyeceğini ve boşanmak istediğini söylemesi üzerine Aylin A. bu defa tehditlerde bulunmuştur. Aylin A., ‘Boşanacağımızı ailemle paylaşırsan seni uyurken bıçaklayıp öldürürüm’ diyerek ölümle tehdit etmiştir. Aylin A.’nın derhal eşiyle yaşadığı konuttan uzaklaştırılmasını istiyoruz.”

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Talebi kabul eden Aile Mahkemesi, Aylin A.’ya 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.