×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emekli profesörden ‘Karımı benden uzaklaştırın’ davası

Güncelleme Tarihi:

#Emniyet#Mahkeme#Üniversite
Emekli profesörden ‘Karımı benden uzaklaştırın’ davası
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 07:00

Bir dönem üniversitede protez bölüm başkanlığı görevini yürüten ve çok sayıda bilimsel makalesi bulunan diş hekimi Prof. Dr. Mehmet A. (72), emekli olduktan sonra 2015’te Aylin A. ile ikinci evliliğini yaptı.

Haberin Devamı

Emniyete ve aile mahkemesine sunulan dilekçelerde yer alan iddiaya göre, Prof. Mehmet A., evlendikten bir süre sonra eşinde öfke problemi olduğunu fark etti.

‘SENİ UYURKEN BIÇAKLAYACAĞIM’

Aylin A.’nın eşinin yüzünü, boynunu ve kollarını tırmaladığının öne sürüldüğü dilekçede özetle şunlara yer verildi: “Mehmet A., bir daha aynı davranışta bulunması halinde şikâyetçi olacağını eşine söylemiştir. Eşinin yüzünü, gözünü morartan, kafasına sert cisimlerle vuran Aylin A., ölümcül sonuçlar yaratabilecek beyin kemik ödemi oluşmasına neden olmuş, eşini toplum içine çıkamayacak hale getirmiştir. Mehmet A.’nın bu evliliği daha fazla yürütemeyeceğini ve boşanmak istediğini söylemesi üzerine Aylin A. bu defa tehditlerde bulunmuştur. Aylin A., ‘Boşanacağımızı ailemle paylaşırsan seni uyurken bıçaklayıp öldürürüm’ diyerek ölümle tehdit etmiştir. Aylin A.’nın derhal eşiyle yaşadığı konuttan uzaklaştırılmasını istiyoruz.”

Haberin Devamı

Talebi kabul eden Aile Mahkemesi, Aylin A.’ya 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emniyet#Mahkeme#Üniversite

BAKMADAN GEÇME!