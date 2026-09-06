Emekli polisin vurduğu meslektaşı şehit oldu

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İSTANBUL Esenyurt’ta 4 Eylül akşamı saat 22.50 sıralarında cadde üzerinde yapılan trafik denetimi sırasında korsan taksicilik yaptığı tespit edilen emekli polis Ekrem Akyol, kendisine ceza yazan trafik polisleriyle tartışma yaşadı. Aracının trafikten men edilip bağlanacağını öğrenince belinden çıkardığı tabancayla sırtı dönük olan polislere ateş açan Akyol, trafik polisi Mehmet Ali Topatan’ı sırtından vurarak ağır yaraladı. Ardından aynı silahla kafasına ateş edip intihar etti. Her ikisi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Topatan, dün gece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit oldu. Topatan’ı sırtından vurduktan sonra intihar eden Akyol da hayatını kaybetti. Emekli başpolis olan Akyol’un 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.

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Şehit polis memuru Topatan’ın da evli ve Zehra ve Zeynep isimli ikiz kızları olduğu öğrenildi. Şehit Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde tören düzenlendi. Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua edildi. Törenin ardından şehit polisin Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.