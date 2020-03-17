MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEmekli polis su kanalında ölü bulundu
GeriGündem Emekli polis su kanalında ölü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ayhan AYDEMİR/DHA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 09:07,Son Güncelleme:/

Emekli polis su kanalında ölü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emekli polis su kanalında ölü bulundu
Abone Olgoogle-news

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, emekli polis memuru Mehmet Arslan (62) su kanalında ölü bulundu. Arslan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. 

19 Mayıs ilçesi Kertme Mahallesi'ndeki su kanalında sabah saatlerinde bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar, jandarmayı aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekibi, cesedi bulunan kişinin emekli polis memuru Mehmet Arslan olduğunu tespit etti.

Arslan'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Emekli polisin ölün nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle