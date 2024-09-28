Emekli polis Savaş Kurtbaba: Serhat’ı ‘Escobar’ tekniğiyle vurdular

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Fenerbahçeli eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, Beykoz Kavacık Mahallesi’nde önceki gece saatlerinde yorumcu arkadaşı Berkay Tokgöz ile gerçekleştirdiği programın ardından dışarı çıktığı sırada, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

YÜZÜNÜ KASKLA KAPADI

Otomobile binmek üzereyken motosikletten inip koşarak gelen kasklı bir kişi tarafından tek el ateşle sağ ayağından vurulan Serhat Akın, saldırıdan kurtulmak için arabanın arkasına saklandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise kendisini motosiklette bekleyen diğer şüpheli ile olay yerinden hızla kaçtı. Polisin şüpheli iki şahsı yakalama çalışmaları sürüyor. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Akın dün ameliyata alındı.

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MAFYATİK VE İHALELİ SALDIRI

Cinayet Büro’dan emekli polis Savaş Kurtbaba, Serhat Akın’a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayını Hürriyet’e değerlendirdi. Saldırı olayının bir sinyal olduğunu ve organize suç örgütlerine ihale edilmiş olabileceğini belirten Kurtbaba, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sinyal veriyorlar, ‘Sus artık konuşma, bir dahakine kafana sıkarız’ anlamı taşıyor. Motorculara bunları ihale ediyorlar, Barış Boyun çetesi, Daltonlar, Red Kitler, en son Casper'lar türedi. Mafyatik saldırı diyebiliriz, ihaleli iş bu.

MOTOSİKLETLİ ÇETELER TÜREDİ

Organize suç çetelerinin saldırıları son zamanlarda artmaya başladı. Bu iş çetelere ihale edilmiş, müdahale edilmedikçe bu çeteler artacak. Polisi şehit edenin de bunlara motor çaldığı tespit edilmişti, sosyal medyadan polise de savaş açtılar. Polise savaş açtıysan, emniyet de savaşı görür. Böyle yeni bir jenerasyon doğdu, bütün emniyet teşkilatı bunlarla uğraşmalı.

‘RACON KURŞUNU’ SIKMIŞLAR

Bu kurşun ‘racon’ anlamını taşıyor. Serhat ünlü olunca dikkat çekiyor ama bugün ayağına, yarın kafasına da sıkabilirler. Bu saldırı ‘Escobar tekniği’ dir, ülkemize Kolombiya’dan geldi. Bu çetelerde çökme olayı da var, insanlara da çöküyorlar. Emniyet teşkilatı tüm birimleriyle bunların sonunu getirmeli.”

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SPOR CAMİASINDAN MESAJ YAĞDI

Futbol ve spor dünyası geçmiş olsun mesajları yayınlarken saldırıyı şiddetle kınadı...

GENÇLiK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: “Eski millî futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Serhat Akın’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.”

FENERBAHÇE KULÜBÜ: "Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz."

FENERBAHÇE KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI AZİZ YILDIRIM: “Bir dönem futbol takımımızın formasını terletmiş ve şampiyonluklarımızda emeği geçmiş eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Devletimizin ilgili birimlerinden beklentim, yapılan bu saldırının faillerinin ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkarılarak kamuoyuna açıklanması ve gereken cezaları almalarının sağlanmasıdır. Eski futbolcumuz Serhat Akın’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

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TÜRKiYE FUTBOL FEDERASYONU: “A Millî Takımı'mızın eski oyuncusu Serhat Akın’ın uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hastanede tedavi altına alınan Serhat Akın’a geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

FENERBAHÇE ASBAŞKANI ACUN ILICALI: “Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum.”

FENERBAHÇE YÖNETİMİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Katıldığı son programda Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği maçın ardından kulüp yönetimine ağır eleştirilerde bulunan Serhat Akın, “Hiç kimseden korkum yok. Ali Koç’a söylüyorum, topunuz gelin, bir fazlası. Tehditle olmaz bu iş, tehdit ediyor ya başkan, satın alamadıklarını tehdit ediyor. Çoktan çok, azdan az gider. Bu şekilde Fenerbahçe yönetilmez” demişti.

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FENERBAHÇE’DEN İFTİRA DAVASI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ali Alper Alpoğlu, Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırı sonrası kulüp hakkında yapılan iftiralara karşı hukuki işlem başlattıklarını duyurdu. Alpoğlu, “Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yönelik menfur saldırının, bazı odaklar tarafından kulübümüzle ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçakça iftiraları ortaya atan tüm şahıslar hakkında her türlü hukuki işlemlere başladığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Serhat Akın’a yapılan saldırıyı tekrar lanetliyor, faillerinin ve arkasındakilerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz” dedi.

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FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI









Serhat Akın saldırıda sağ ayağından vurulup yere düştü. Motosikletli saldırganların olay yerinden kaçmasının akabinde de vurulan ayağının fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve “Program çıkışı ayağıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe” notunu düştü. Olay da bu paylaşımla öğrenildi. Serhat Akın daha önce konuk olduğu bir yayında tehdit edildiğini söylemişti.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI









KOŞARAK ATEŞ EDİYOR

Kamera görüntülerinde, Kavacık’ta programdan çıkan Serhat Akın’ı yolun karşısında bekleyen bir motosiklette kasklı iki kişi görünüyor. Biri koşarak karşıya geçip Akın’a kurşun sıkıyor.

SERHAT AKIN YERE YIĞILIYOR

Serhat Akın ayağından vurulup yere yığılıyor. Saldırgan ise motosikletin arkasına atlayıp hızla uzaklaşıyor.



