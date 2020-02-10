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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 16:13,Son Güncelleme:/

Emekli polis, oğlunu tabancayla ayağından vurdu

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Emekli polis, oğlunu tabancayla ayağından vurdu

DENİZLİ'de emekli polis memuru Kadir Ö., tartıştığı oğlu Abdullah Ö.'yü sağ ayağından tabancayla vurarak, yaraladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Çaybaşı Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru Kadir Ö. (77), evine gelen oğlu Abdullah Ö. (34) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Kadir Ö. tabancasını çıkartıp, bir el ateş etti. Kurşun Abdullah Ö.'nün sağ ayağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadir Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, soruşturma başlattı.

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