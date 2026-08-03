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Emekli polis, komşusu olan aileye kurşun yağdırdı: Yaşlı adam hayatını kaybetti

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#Metin Karol#Ahmet Karagöz#Edirne Cinayet
Emekli polis, komşusu olan aileye kurşun yağdırdı: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 09:28

Edirne’nin Keşan ilçesinde komşuları emekli polis memuru Metin Karol (59) tarafından tabancayla vurulan Ahmet Karagöz (67), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karagöz’ün yaralı eşi İkbal Karagöz (58) ve oğlu Cumali Karagöz’ün (41) tedavileri ise sürüyor.

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Olay, geçen cuma günü, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Gazi Sokak’taki Belkoop Konutları’nda meydana geldi. Ahmet Karagöz, eşi İkbal Karagöz ve oğlu Cumali Karagöz ile komşuları emekli polis memuru Metin Karol arasında iddiaya göre ailenin bahçedeki bankta oturması nedeniyle tartışma çıktı.

Emekli polis, komşusu olan aileye kurşun yağdırdı: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Tartışma sırasında evine giren Karol, içeriden aldığı beylik tabancasıyla yeniden dışarı çıkarak, bankta oturan komşularına ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet Karagöz, eşi İkbal ve oğulları Cumali Karagöz ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 yaralı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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Emekli polis, komşusu olan aileye kurşun yağdırdı: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Metin Karol, olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Karol, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralılardan Ahmet Karagöz, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Karagöz’ün cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

Emekli polis, komşusu olan aileye kurşun yağdırdı: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Yaralılardan İkbal Karagöz’ün hayati tehlikesinin sürdüğü, oğlu Cumali Karagöz’ün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Karagöz’ün cenazesinin bugün öğle vakti Keşan’a bağlı Orhaniye köyünde toprağa verileceği bildirildi. 

Emekli polis, komşusu olan aileye kurşun yağdırdı: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Metin Karol
Emekli polis, komşusu olan aileye kurşun yağdırdı: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Ahmet Karagöz

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#Metin Karol#Ahmet Karagöz#Edirne Cinayet

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