Emekli polis kahvehane bastı: 2 kişiyi öldürdü 2 kişiyi yaraladı

#Zonguldak#Çaycuma#Emekli Polis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 07:00

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Coburlar köyünde yaşayan eski polis memuru Okan Özcan (42), önceki gece 21.30 sıralarında köy kahvesine girerek elindeki av tüfeğiyle içeride oturanlara art arda ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehane sahibi Kasım Özcan (59) ile köy sakini Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G.’ye (67) isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, Okan Özcan kendi aracıyla köyden kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hastaneye götürülen yaralılardan Kasım Özcan ile Aydın Özbakış sağlık çalışanlarının çabasına rağmen kurtarılamadı. Gökhan G. ve Hüseyin G.’nin tedavileri ise sürüyor.

Okan Özcan, gece yarısı Çaycuma Adliyesi’ne giderek tanıdığı bir polis memuruna teslim oldu. Saldırıda kullanıldığı belirlenen av tüfeği de jandarma ekiplerince ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Saldırgan Okan Özcan’ın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle polislikten erken emekli edildiği öğrenildi.

 

 

