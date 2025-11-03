Emekli polis kahvehane bastı: 2 kişiyi öldürdü 2 kişiyi yaraladı

Haberin Devamı

Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehane sahibi Kasım Özcan (59) ile köy sakini Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G.’ye (67) isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, Okan Özcan kendi aracıyla köyden kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hastaneye götürülen yaralılardan Kasım Özcan ile Aydın Özbakış sağlık çalışanlarının çabasına rağmen kurtarılamadı. Gökhan G. ve Hüseyin G.’nin tedavileri ise sürüyor.

Okan Özcan, gece yarısı Çaycuma Adliyesi’ne giderek tanıdığı bir polis memuruna teslim oldu. Saldırıda kullanıldığı belirlenen av tüfeği de jandarma ekiplerince ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Saldırgan Okan Özcan’ın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle polislikten erken emekli edildiği öğrenildi.