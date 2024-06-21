Emekli polis gaspçılarla çatışmaya girdi: Hayatını kaybetti

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Bağcılar'da özel bir firmada yaklaşık 2 ay önce güvenlik müdürü olarak işe başlayan iki çocuk babası emekli polis memuru Avşin Altuntaş, dün sabah saatlerinde, çalıştığı iş yerinde iki kişinin saldırısına uğradı. Kendisini gasbetmeye çalışan iki kişi ile Altundaş arasında çatışma çıktı. Emekli polis memuru, çatışmada göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Altundaş'ı hastaneye kaldırdı. Saldırganlar ise kaçtı. Avşin Altundaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altundaş'ın cenazesi, bugün Arnavutköy Bolluca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İki çocuk babası Avşin Altundaş'ın daha önce kanser hastalığını atlattığı öğrenildi. Öte yandan emekli polis memurunun cenazesine çok sayıda polis katıldı. Polis araçlarının sirenler eşliğinde oluşturduğu konvoy, cep telefonu kamerasına yansıdı.