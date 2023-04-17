Emekli polis eşi ve 2 çocuğunu silahla vurmuştu! Detaylar ortaya çıktı

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Olay, dün saat 07.30 sıralarında Beyhekim Mahallesi Ali Demirtaş Sokak'ta 7 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce polislikten emekli olan Salim Özçelik, tabancasını başına dayayıp intihara kalkıştı. Bunu gören eşi Semra Özçelik (50), engel olmak istedi. Çıkan arbede de tabancanın ateş almasıyla Semra Özçelik göğsünden yaralandı. Bu sırada silah sesini duyan kızı Aslıhan (20) ve oğlu Mehmet Özçelik (24) odaya geldi.

OĞLU VE KIZINI ATEŞ ETTİ

Salim Özçelik de tabancayla ateş ederek kızı Aslıhan'ı karnından, oğlu Mehmet Özçelik'i, omzundan yaraladı. Ardından da tabancanın namlusunu kafasına dayayıp yeniden intihara kalkıştı. Tabancanın tutukluk yapması üzerine oğlu, babasının elinden tabancayı alarak balkondan aşağıya attı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılardan Semra Özçelik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine, Aslıhan ve Mehmet Özçelik de Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Semra Özçelik'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Aslıhan Özçelik de ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Mehmet Özçelik ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

'PİŞMANIM'

Olayın ardından eski meslektaşları tarafından gözaltına alınan Salim Özçelik, dün sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. Özçelik'in ilk ifadesinde ''Ne olduğunu anlamadım. Her şey bir anda oldu. Ailemle ilgili herhangi bir problemim yok. Pişmanım" dediği öğrenildi.