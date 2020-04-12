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İbrahim YILDIZ /İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2020 - 13:15,Son Güncelleme:

Emekli pilot Corona Virüsten hayatını kaybetti

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Emekli pilot Corona Virüsten hayatını kaybetti
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Türk Hava Yolları'nın emekli kaptanlarından Mustafa Özden Türkon, Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süre önce Corona Virüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Özden Türkon için plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan verebilecek hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişiler aranmaktaydı. THY'den uzun yıllar görev yapan Mustafa Özden Türkon, emekliliğinin ardından simülatör öğretmeni olarak THY'deki görevine devam ediyordu.

 

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