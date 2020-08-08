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Haber Giriş: 08.08.2020 - 00:28,Son Güncelleme:

Emekli öğretmenin talihsiz ölümü

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Emekli öğretmenin talihsiz ölümü
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Kayseri'de dengesini kaybederek 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen emekli öğretmen İsmail Yalçı (65), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana geldi. Emekli öğretmen İsmail Yalçı, iddiaya göre 3'üncü kattaki evinin balkonunda telefonla konuştuğu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçı'nın yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yalçı'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

​Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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