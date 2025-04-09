Emekli öğretmenin öldüğü korkunç kazada sürücüden 'pes' dedirten savunma

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Kaza, 21 Nisan 2024'te Konyaaltı ilçesi Sahil Yolu istikametinde Dumlupınar Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Hilal D.G.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yolun karşısına geçmek için çimenlik alanda bekleyen emekli öğretmen fahri trafik müfettişi Mustafa Söylemez ile ailesinin üzerine ilerledi. Otomobil Söylemez'e çarparken, ailesi ise son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. Yaralanıp, hastanede tedaviye alınan Mustafa Söylemez, 42 gün sonra yaşamını yitirdi. Söylemez'in ailesi, sürücüden şikayetçi oldu.

'ARAÇTAN İNDİĞİMDE YAŞIYORDU'

Hakkında dava açılan tutuksuz sanık Hilal D.G., 'Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Hilal D.G. savunmasında, “Annemle o gün Konyaaltı'ndan eve doğru seyir halindeydim. Önümden sola doğru motosiklet dönüş yaptı. Ona çarpmamak için aracın kontrolünü kaybettim. 2 teker refüjde olacak şekilde çıktım. O sırada çimenlik alanda bekleyen maktule çarptım. Panikle bir süre arabadan çıkamadım. Araçtan indiğimde maktul yaşıyordu. Araçta bulunan malzemelerle ilk yardım yapıldı" dedi.

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Kaç yıldır sürücü olduğu sorulan Hilal D.G., “Panikle ne yaptığımı bilmiyordum. Bilerek insanların üzerine sürmedim. 18 yaşından sonra ehliyetimi aldım. O günden beri araba kullanıyorum. Acemi sürücü değilim. Bilerek ve isteyerek hiçbir şey yapmadım" yanıtını verdi.

'SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM'

Aracın bir anda üzerlerine geldiğini kaydeden Mustafa Söylemez’in kızı Sevda Öztağa, “Olay günü ailecek çimenlik alandan yolun karşıya geçmek için bekliyorduk. Üzerimize arabanın geldiğini gördüm. Eşim çocuğumuzu son anda çekti. Araç babama çarptı. Kaza anında kendisindeydi. 41 gün yoğun bakımda kaldı ve 42'nci gün vefat etti. Sanıktan şikayetçiyim, hayatımız mahvoldu" dedi.

TANIK OLAY ANINI ANLATTI

Sanığın olay anında yanında bulunan annesi P.T., “Kızımla güzergahtayken önümüze hızla bir motosiklet çıktı. Kızım direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonra rahmetliye çarptı. Arabadan indim Mustafa Bey’in yanına gittim. Kafasının kanadığını söylediler kendilerine sargı bezi verdim. Bu kazanın olmasını biz de istemezdik" diye konuştu.

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Duruşma savcısı, suçun işleniş şekli ile kusur durumu tüm dosya kapsamında değerlendirildiğinde sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı getirilmesini talep etti. Duruşma ertelendi.

'BİLİNÇLİ TAKSİR ÜZERİNDE DURULMASI GEREKİYOR'

Duruşma bitiminde açıklama yapan müşteki avukatı İlhan Yılmaz Cömert, “Bilinçli taksir üzerinde durulması gerektiğini duruşmada söyledik. Kaza anında sanık başka yönlere kaçmak, fren yapmak varken yayaların üzerine direkt aracı sürmeye devam etti. Motosikletin önüne çıktığını ve kazanın buna neden olduğunu söyledi. Fakat trafikte her zaman karşılaşabileceğimiz bir olay. Sağımızdan bir araç sola dönüş yapıyor. Önlemimizi alıp kontrollü ilerlememiz gerekiyor. Üstelik motosiklet olayın 25 metre kadar uzağında. Sanık yayaların üzerine aracı sürmeden durumu toparlayabilirdi. Yolunda gidebilirdi. Zaten duruşma hakimi de olayın kamera görüntülerinde çok net olduğunu söyledi. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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'AMACIMIZ KURBAN ARAMAK DEĞİL'

Avukat Serdan Söylemez de "Yaptığım en zor savunmalardan biriydi. Duygularla adaletin iç içe geçtiği bir duruşmaydı. Ölen kişi benim amcam oluyor. Mesleki profesyonelliğin ötesinde, duygusal bir durum söz konusu. Türk yargısının adaleti yerine getireceğini düşünüyoruz. Amacımız bir kurban aramak değil, yaşanan bir acı var. Sanığın hak ettiği cezayı alacağını düşünüyoruz" diye konuştu

Babasının kaybını sindiremediğini belirten Sevda Öztağa, “Adaletin tecelli etmesini suçlunun hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Sanık pişmanım dedi ama hızlıydı. Önlemini almalıydı" dedi.