Emekli öğretmenin kahreden ölümü: Yüzerken epilepsi nöbeti geçirdi, 3 sonra cesedi bulundu

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İstanbul'da öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Banu Şafak Tutar, birlikte yaşadığı emekli albay olan babası ile birlikte, tatil için Erdek'te bulunan askeri tesise geldi. 9 Temmuz günü denize giren Tutar, iddiaya göre yüzerken epilepsi nöbeti geçirerek kayboldu. Tutar’ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Deniz yüzeyi helikopter ile havadan taranırken, Sahil Güvenlik botlarıyla koylar arandı. Karadan arama çalışması yürüten jandarma ve arama kurtarma ekipleri, 3 gün sonra, kaybolduğu yerden 14 kilometre uzaklıktaki Bandırma ilçesine bağlı Edincik Altı Sahilinde kayalıklarda Tutar’ın cansız bedenine ulaştı. Tutar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.