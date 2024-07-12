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Emekli öğretmenin kahreden ölümü: Yüzerken epilepsi nöbeti geçirdi, 3 sonra cesedi bulundu

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#Balıkesir#Erdek#Banu Şafak Tutar
Emekli öğretmenin kahreden ölümü: Yüzerken epilepsi nöbeti geçirdi, 3 sonra cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 16:58

Balıkesir'in Erdek ilçesinde babası ile birlikte denizde yüzerken kaybolan emekli öğretmen Banu Şafak Tutar'ın (54) 3 gün sonra 14 kilometre uzaklıktaki Bandırma ilçesine bağlı Edincik Altı Sahilinde cansız bedeni bulundu.

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İstanbul'da öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Banu Şafak Tutar, birlikte yaşadığı emekli albay olan babası ile birlikte, tatil için Erdek'te bulunan askeri tesise geldi. 9 Temmuz günü denize giren Tutar, iddiaya göre yüzerken epilepsi nöbeti geçirerek kayboldu. Tutar’ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Emekli öğretmenin kahreden ölümü: Yüzerken epilepsi nöbeti geçirdi, 3 sonra cesedi bulundu
Deniz yüzeyi helikopter ile havadan taranırken, Sahil Güvenlik botlarıyla koylar arandı. Karadan arama çalışması yürüten jandarma ve arama kurtarma ekipleri, 3 gün sonra, kaybolduğu yerden 14 kilometre uzaklıktaki Bandırma ilçesine bağlı Edincik Altı Sahilinde kayalıklarda Tutar’ın cansız bedenine ulaştı. Tutar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Emekli öğretmenin kahreden ölümü: Yüzerken epilepsi nöbeti geçirdi, 3 sonra cesedi bulundu

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#Balıkesir#Erdek#Banu Şafak Tutar

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