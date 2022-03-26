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Emekli öğretmen tartıştığı eşini öldürdü!

#Kadın Cinayeti#Yusuf Karayün#Aynur Karayün
Emekli öğretmen tartıştığı eşini öldürdü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Yusuf Karayün (70), iddiaya göre tartıştığı eşi Aynur Karayün'ü (62) defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini de bıçaklayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Yusuf Karayün tedavi altına alındı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında, Karacabey ilçesi Runguçpaşa Mahallesi Yüksel Arda Sokak'ta meydana geldi. Emekli öğretmen Yusuf Karayün ile eşi Aynur Karayün arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Yusuf Karayün, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ardından aynı bıçakla intihara kalkışan Yusuf Karayün, yaralı halde polisi arayıp kendisini ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Aynur Karayün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Emekli öğretmen tartıştığı eşini öldürdü

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Ağır yaralı halde Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Karayün ise buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf Karayün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Kadın Cinayeti#Yusuf Karayün#Aynur Karayün

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