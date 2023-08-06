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Emekli öğretmen Songül Görer'in Aydın'da kahreden ölümü! Kaza anı kamerada

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#Aydın#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 12:43

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı emekli öğretmen Songül Görer (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı kameralara yansırken, gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı.

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Kaza, 1 Temmuz'da saat 19.00 sıralarında Davutlar yolu Soğucak Kavşağı'nda meydana geldi. Ö.F.A idaresindeki 09 FA 760 plakalı otomobil, yaya geçidinden çocukları ile yolun karşısına geçen emekli öğretmen Songül Görer'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Görer yola savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne, ardından İzmir'de özel bir hastaneye kaldırılan Görer, 5 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Kazadan sonra gözaltına alınan Ö.F.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan kazanın meydana geldiği yolda yapılan incelemede, Görer'e çarpan otomobile ait olduğu değerlendirilen 20 metre uzunluğunda fren izi tespit edildi. Ayrıca Kaza anı mobese kameraları tarafından görüntülendi.

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#Aydın#Trafik#Kaza

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