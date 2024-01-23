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Emekli öğretmen evinde ölü bulunmuştu... O evden 10 kamyonet çöp çıktı

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#Öğretmen#Çöp Ev#Avcılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 16:47

Avcılar'da kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine atık kıyafetlerin arasında cansız bedeni bulunan emekli Matematik öğretmeni Hasan Ergin'in yaşadığı daireden 10 kamyonet çöp çıktı. Ekiplerin evdeki çalışmalarını yarın tamamlayacağı öğrenildi.

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Ambarlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli Matematik Öğretmeni Hasan Ergin(82)'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine savcılık kararıyla evin kapısı kırılarak içeri girildi. Evin içinin atık kıyafetlerle dolu olmasından dolayı odalara bakamayan ekipler itfaiyenin merdiven aracıyla diğer odalara baktı. Ancak Ergin'e ulaşılamadı. Güvenlik kameralarına binaya girişi görülen Ergin'in bulunması için ekipler defalarca eve baktı. Ancak Ergin bulunamadı. İhbarın üzerinden 2 gün geçtikten sonra Ergin'in evin cansız bedeni, evin girişinde bulunan kıyafetlerin altında bulundu. Ergin'in 5 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

10 KAMYONET ÇÖP ÇIKTI

Ergin'ni cenazesinin bulunmasının ardından Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde bulunan çöplerin çıkarılması için çalışma başlattı. Özel kıyafetli ekiplerin yaptığı çalışmada, evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı. Evde yapılan çalışmanın yarın tamamlanacağı öğrenildi.

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Emekli öğretmen evinde ölü bulunmuştu... O evden 10 kamyonet çöp çıktı

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#Öğretmen#Çöp Ev#Avcılar

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