Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emekli öğretmen dehşet saçtı

#ÖĞRETMEN#Kadın Cinayeti#İntihar
Emekli öğretmen dehşet saçtı

Kavga ettiği eşi Aynur Karayün’ü defalarca bıçaklayarak öldüren emekli öğretmen Yusuf Karayün daha sonra intihara kalkıştı.

Haberin Devamı

Bursa’nın Karacabey ilçesi Runguçpaşa Mahallesi Yüksel Arda Sokak’ta dün gece 02.00 sıralarında, emekli öğretmen Yusuf Karayün (70) ile eşi Aynur Karayün (62) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Tartışma kavgaya dönüşürken Yusuf Karayün, eline geçirdiği bıçakla Aynur Karayün’e saldırdı. Eşini defalarca bıçaklayan Yusuf Karayün ardından aynı bıçakla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Yusuf Karayün, polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekibi, Aynur Karayün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Yusuf Karayün ise Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÖĞRETMEN#Kadın Cinayeti#İntihar

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı