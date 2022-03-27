Emekli öğretmen dehşet saçtı

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Bursa’nın Karacabey ilçesi Runguçpaşa Mahallesi Yüksel Arda Sokak’ta dün gece 02.00 sıralarında, emekli öğretmen Yusuf Karayün (70) ile eşi Aynur Karayün (62) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Tartışma kavgaya dönüşürken Yusuf Karayün, eline geçirdiği bıçakla Aynur Karayün’e saldırdı. Eşini defalarca bıçaklayan Yusuf Karayün ardından aynı bıçakla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Yusuf Karayün, polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekibi, Aynur Karayün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Yusuf Karayün ise Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.