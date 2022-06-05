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Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti

#Bursa#Trafik#Kaza
Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti

BURSA'da yaşayan emekli öğretmen Hasan Özkan (68) ile eşi Nebahat Özkan (67), Ankara'daki oğullarını ziyarete giderken Eskişehir'de yaptıkları kazada hayatlarını kaybetti. Çiftin cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

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Kaza, Sivrihisar-Polatlı kara yolunda dün gece meydana geldi. Bursa'daki çeşitli okullarda idarecilik yapan, 1'i kız 1' i erkek 2 çocukları olan emekli öğretmen çift Hasan Özkan ile emekli Nebahat Özkan, Ankara'daki oğullarını ziyaret için yola çıktı. Hasan Özkan, Eskişehir'de Sivrihisar-Polatlı yolu üzerine geldiği sırada, 16 AJA 737 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, boş arazideki bir evin duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nebahat ve Hasan Özkan, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti

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Özkan çiftinin cenazeleri, teslim alınıp, oturdukları Bursa'nın Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenazeler helallik alındıktan sonra Görükle Mezarlığı'na götürüldü. Burada yapılan cenaze törenine Özkan çiftinin ailesi, akrabaları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Cenazeler, öğlen kılınan cenaze namazının ardından toprağa veridi. (

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#Bursa#Trafik#Kaza

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