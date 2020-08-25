Emekli madenci, ahşaptan maket uçak ve otomobilleriyle müze açmak istiyor

Şenköy köyünde oturan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) emekli madenci, ilkokul mezunu Durmuş Katırcı, 50 yıl önce Ankara'da askerlik görevini yaptığı sırada, il defa uçak gördü. Etimesgut Havaalanı'na inen uçaklardan etkilenen Katırcı, askerden döndükten sonra yıllarca yer altında maden işçisi olarak çalışmasına rağmen uçaklardan vazgeçemedi. Ahşaptan uçak maketleri yapmaya başlayan Katırcı, bu yeteneğini de keşfetti. Katırcı'nın yaşadığı evin bir odası, ahşaptan yaptığı uçak, helikopter, otomobil, kamyon ve savaş uçakları maketleriyle doldu. Katırcı, ilk uçuş deneyimini ise 10 yıl önce Zonguldak Havaalanı'na pilot yetiştirmek için gelen pilota uçak maketini hediye etmesiyle gerçekleştirdi. Maketi çok beğenen pilotun davetiyle Katırcı, Zonguldak üzerinde eğitim uçağıyla gezdirildi.

KLASİK OTOMOBİL VE KAMYON DA YAPIYOR

Durmuş Katırcı, 10 yaşında da resim yeteneğini keşfettiğini ve aktif olarak 30 yıldır ahşap uçak, otomobil gibi maketler yaptığını söyledi. 3 çocuk babası Katırcı, maketlerini çok kişinin istemesine rağmen satmadığını anlatarak, "10 yaşında çamurdan insan ve hayvan heykelleri yapıyordum. Maden ocağında çalışırken de boş zamanlarımda maketler yapmaya başladım. Hobi olarak başladım ve devam ediyorum. Ankara'da askerken merak sardım. Askerlik bittikten sonra devam ettim. Uçaklar, helikopter, tank ve klasik otomobil ile kamyonlar yaptım. Satmıyorum çünkü bir maketle 10 gün çalışıyorum" diye konuştu.

Katırcı, evinin bir odasını müzeye dönüştürmek istediğini söyleyerek, "Müze yapacağım burada. Evimde bir odayı müzeye dönüştürüp insanların gelip görmesini istiyorum. Görenler çok beğeniyor. Beni de mutlu ediyor bu. Parmağım sakatlandı ama duramıyorum yine çalışıyorum, vazgeçemiyorum. Her şeyi planlayarak orantılı yapıyorum. Yaptığım maketleri görünce eskiyi hatırlıyorum. Daha çok eski araçları yaptığım için çocuklar onları merak ediyor. Ben de anlatıyorum. Beldeye hizmet veren otobüslerin de maketlerini yaptım. Görenler çok beğeniyor. Destek görürsem evimin bir odasını müzeye dönüştürmek isterim" dedi.