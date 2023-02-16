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Emekli madenci, 5 yakınını toprağa verip, kurtarma çalışmalarına katıldı

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#Kahramanmaraş#Deprem#Enkaz
Emekli madenci, 5 yakınını toprağa verip, kurtarma çalışmalarına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 13:01

Kahramanmaraş'ta çöken 7 katlı Aydın Apartmanı’nın enkazında ablası, eniştesi ve 3 yeğenini kaybeden emekli madenci Abdullah Üstün (44), yakınlarını toprağa verdikten sonra geri dönüp apartmanın enkazında kalanların çıkarılmasına yardımcı oldu.

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Adana'da özel bir maden ocağından emekli olan Abdullah Üstün, Kahramanmaraş’ta, Azerbaycan Bulvarı’ndaki 7 katlı Aydın Apartmanı’nın çökmesi sonucu binanın 4’üncü katında oturan ablası Cennet, eniştesi Muttalip, yeğenleri Şadiye, Büşra ve Barış Dolutaş'ı kaybetti. Yakınlarını memleketleri Adana'da toprağa veren Üstün, Kahramanmaraş’a dönüp, yakınlarının yaşamını yitirdiği binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Enkazdan cenazelerin çıkartılması konusunda yardımcı olduğunu söyleyen Abdullah Üstün, "4'üncü katta ablam, eniştem, yeğenlerim vardı. Depremde 5 yakınım hayatını kaybetti. Aydın Apartmanı'ndaydılar. Depremden sonra yakınlarıma ulaşamadım. Yollar çok kalabalıktı. Adana'dan buraya yaklaşık 8,5 saatte geldik. Sonra cenazelerimizi alıp, geri gittik. Yakınlarımın defnetme işlemlerini hallettikten sonra arama kurtarma çalışmaları için geri geldim. Cenazelerin çıkarılması konusunda yardım ediyorum. Elimden geleni yapıyorum. Emekli maden işçisiyim. Enkazda kalanlar var. 20-25 kişinin olduğu söyleniyor. Enkaz çalışmalarına yardımcı oluyorum" dedi.

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#Kahramanmaraş#Deprem#Enkaz

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