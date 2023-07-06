Emekli maaÅŸÄ±na iyileÅŸtirme... CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Bakanlara talimat verdim, Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin seÃ§im sonuÃ§larÄ±yla istikrara, demokrasiye, gÃ¼vene, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe ne kadar deÄŸer verdiÄŸini bir kez daha ortaya koyduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "SeÃ§imlerin sadece partimiz iÃ§in deÄŸil TÃ¼rkiye iÃ§in, demokrasimiz iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel neticelere vesile olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Ä°nÅŸallah son 21 yÄ±ldÄ±r olduÄŸu gibi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 5 yÄ±l sÃ¼resince Ã¼stlendiÄŸimiz bu gÃ¶revi en gÃ¼zel ÅŸekilde yerine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Bize gÃ¼venen, bize inanan milyonlarÄ±n umutlarÄ±nÄ± boÅŸa Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±z" dedi.

"BAYBURT VE GÃœMÃœÅžHANE'YÄ° ZÄ°YARET EDECEÄžÄ°Z"

ErdoÄŸan, seÃ§imlerde oylarÄ±yla yanlarÄ±nda duran yaklaÅŸÄ±k 28 milyon vatandaÅŸa teÅŸekkÃ¼r ederek, "SeÃ§im dÃ¶neminde rekor kÄ±racak illerimizi ziyaret etme sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸtik. Bayburt yÃ¼zde 82,45 ile birinciliÄŸi yine kimseye kaptÄ±rmadÄ±. GÃ¼mÃ¼ÅŸhane yÃ¼zde 78,24 oranÄ±yla 2â€™nci oldu. Ziyaretlerimize bu hafta sonu 'Bismillah' diyoruz. Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ã¶nce Bayburtâ€™un misafiri olacaÄŸÄ±z. ArdÄ±ndan inÅŸallah GÃ¼mÃ¼ÅŸhaneâ€™ye geÃ§eceÄŸiz. Hem kendilerine destekleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼rlerimizi iletecek hem de yapÄ±mÄ± tamamlanan projelerimizin toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerini gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Sadece bu illerimize deÄŸil tÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™ye olan minnet borcumuzu daha fazla eser Ã¼reterek, daha Ã§ok hizmet ederek, Ã¼lkemizi her alanda ileriye gÃ¶tÃ¼rerek Ã¶deyeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

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"UTANÃ‡ VERÄ°CÄ° GÃœNLER GÃ–RDÃœK"

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin gelecekteki sonuÃ§larÄ± itibarÄ±yla Ã§ok kritik bir seÃ§im yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaparak, "Ãœlkemiz aleyhine yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kampanyalarÄ±n zirveye tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± bir seÃ§im dÃ¶nemini geride bÄ±raktÄ±k. MasanÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼r gÃ¶rÃ¼nmez ortaklarÄ±yla birlikte kÃ¼resel ÅŸer ÅŸebekeleriyle, envai Ã§eÅŸit terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle, tetikÃ§i basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±yla, milletimizin birlik ve beraberliÄŸine kast eden provokatÃ¶rlere mÃ¼cadele ettik. Muhalefetin yalan rÃ¼zgarÄ± hiÃ§ dinmedi. Partimizle ilgili iftiralarÄ±n arkasÄ± hiÃ§ kesilmedi. SeÃ§men iradesini manipÃ¼le etme Ã§abalarÄ± hiÃ§ durmadÄ±. SeÃ§im sÃ¼recinde siyaset mÃ¼hendisleri bir an olsun sahneyi terk etmedi. FarklÄ± seslere tahammÃ¼lsÃ¼zlÃ¼k had safhaya Ã§Ä±karak itibar suikastlarÄ±yla siyasetÃ§iler hedef alÄ±ndÄ±, yÄ±pratÄ±ldÄ±, linÃ§ edildi. Kaset kumpaslarÄ±yla, bel altÄ± yÃ¶ntemlerle rakipler minder dÄ±ÅŸÄ±na itildi. 30 yÄ±lda edilmeyen hakaretin 3 gÃ¼ne sÄ±ÄŸdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± utanÃ§ verici gÃ¼nler gÃ¶rdÃ¼k. Siyasi tarihimize 'kara leke' olarak geÃ§ecek pek Ã§ok Ã¶rnekle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. SeÃ§imi kazanmak uÄŸruna her ÅŸeyi yaptÄ±lar. Siyasi mÃ¼cadelenin hudutlarÄ±nÄ± belirleyen ne kadar ahlaki Ã§izgi varsa hepsini Ã§iÄŸnediler. Milletimizin desteÄŸiyle 14 MayÄ±s ve 28 MayÄ±sâ€™ta sadece 2 hafta arayla 2 seÃ§im kazanma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶stermedik. AynÄ± zamanda TÃ¼rk demokrasinin namusunu ve ÅŸerefini de biz kurtardÄ±k. SandÄ±klara giderek iradesine sahip Ã§Ä±kan her bir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± demokrasi kahramanlarÄ±mÄ±z olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Biz de AK Parti olarak son 21 yÄ±lda 17 seÃ§im zaferine imza atmanÄ±n haklÄ± gururunu yaÅŸÄ±yoruz. Elbette bu kÄ±rÄ±lmasÄ± zor bir rekordur. Bu dÃ¼nyada baÅŸka hiÃ§bir siyasi harekete ve ittifaka nasip olmayan muhteÅŸem bir zaferdir. Bu tarihe altÄ±n harflerle yazÄ±lacak, siyaset literatÃ¼rÃ¼ne geÃ§ecek eÅŸsiz bir baÅŸarÄ±dÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

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"BABA-OÄžUL ÅžÄ°MDÄ° GIRTLAK GIRTLAÄžA"

ErdoÄŸan, "CHP zihniyetinin elinde her gÃ¼n kan kaybeden, kÃ¶tÃ¼ye giden ÅŸehirlerimiz kurtarÄ±lmak iÃ§in adeta Ã¼n sayÄ±yor. Muhalefetin yÃ¶nettiÄŸi illerin belediye baÅŸkanlarÄ±, ÅŸehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgasÄ±ndan baÅŸlarÄ±nÄ± kaldÄ±ramÄ±yor. VatandaÅŸ hizmet beklerken bunlar tÃ¼m mesailerini parti iÃ§i Ã§ekiÅŸmelerde harcÄ±yor. Ä°ki tanesi zaten 3 ay boyunca CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±z diye il il dolaÅŸmaktan kendi ÅŸehirlerinin yolunu unuttu. Adana'dan Antalya'ya, Mersin'den EskiÅŸehir'e, AydÄ±n'dan Ä°zmir'e, nereye baksak aynÄ± vizyonsuzlukla, aynÄ± hizmet kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah 31 Mart 2024 tarihinde bu kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸe dur diyeceÄŸiz. Ä°stanbul ve Ankara baÅŸta olmak Ã¼zere 4 yÄ±ldÄ±r hiÃ§bir hizmet alamayan ÅŸehirlerimizi tekrar hizmet ve eser siyasetiyle buluÅŸturacaÄŸÄ±z" dedi.

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ErdoÄŸan, "DÃ¼n baba-oÄŸul videosu Ã§ekenlerin bugÃ¼n gÄ±rtlak gÄ±rtlaÄŸa gelmesinin bizim iÃ§in hiÃ§bir kÄ±ymetiharbiyesi yoktur. DeÄŸiÅŸim adÄ± altÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kayÄ±kÃ§Ä± kavgalarÄ±yla bizim iÅŸimiz olmaz. BugÃ¼n deÄŸiÅŸim diye Bolu'dan Ankara'ya yÃ¼rÃ¼yenler ve ona her tÃ¼rlÃ¼ hakareti yapanlar, dÃ¼n genel baÅŸkanÄ±nÄ±z Ankara'dan Ä°stanbul'a yÃ¼rÃ¼yordu. O zaman yollar yÃ¼rÃ¼mekle aÅŸÄ±nÄ±yor muydu? Åžimdi ne oldu? Yollar yÃ¼rÃ¼mekle aÅŸÄ±nmaz demeye baÅŸladÄ±lar. Bunlar Ã§ok kÄ±sa sÃ¼re Ã¶ncesinin tarihini de unutuyorlar. Zihniyet deÄŸiÅŸmedikten sonra CHP genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne hangi kumpasla kimin getirildiÄŸini bizim nazarÄ±mÄ±zda hiÃ§bir anlamÄ± bulunmuyor" ifadelerini kullandÄ±.

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"PAZARLIK YAPTILAR, KENDÄ°LERÄ° AÃ‡IKTA KALDI"

ErdoÄŸan, "Genel baÅŸkanlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir parlamento var. Niye? PazarlÄ±k yaptÄ±lar, her birine 'Seni cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± yapacaÄŸÄ±m' derken kendileri aÃ§Ä±kta kaldÄ±. Bu anlayÄ±ÅŸ mÃ¼flistir, iflas etmiÅŸtir. Ä°ÅŸte ÅŸimdi sadece ve sadece kendi iÅŸimize bakÄ±yoruz ve Allah nasip ederse 31 Mart'ta yerel seÃ§imlerden alacaÄŸÄ±mÄ±z zafer karnesiyle birlikte Ã¼lkemizi Ã§ok daha farklÄ± bir istikamete hem merkezi yÃ¶netim hem yerel yÃ¶netimle beraber yÃ¼rÃ¼teceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, "Devletimizin kurumlarÄ± tam 5 aydÄ±r 7 gÃ¼n 24 saat aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸsa da depremin 11 ilimizde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yaralar henÃ¼z kapanmadÄ±. Deprem turistleri ise bÃ¶lgeyi Ã§oktan terk etti. 6 Åžubat'tan sonra kameralarÄ±yla geldiler, yÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã¶nÃ¼nde poz verdiler, bir daha asla ortalÄ±kta gÃ¶rÃ¼nmediler. Ne yapÄ±lacaksa yine AK Parti ve Cumhur Ä°ttifakÄ± olarak biz yapacaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye'yi hayalleriyle yine biz buluÅŸturacaÄŸÄ±z" dedi.

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EMEKLÄ° MAAÅžLARINA Ä°YÄ°LEÅžTÄ°RME

ErdoÄŸan, kabinenin gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±ndan bu yana geÃ§en 1 aylÄ±k sÃ¼rede pek Ã§ok mÃ¼jdeyi paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± bildirerek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Asgari Ã¼cretlilerimizi sevindiren artÄ±ÅŸtan sonra dÃ¼n 6 aylÄ±k enflasyon oranÄ±nÄ±n belli olmasÄ±yla birlikte Meclisimizin taktirine sunduk. Meydanlarda sÃ¶z verdiÄŸimiz Ã¼zere en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ±nÄ± 22 bin 17 liraya yÃ¼kseltiyoruz. TÃ¼m kamu gÃ¶revlilerinin yÄ±llÄ±k Ã¼cretlerinde enflasyon farkÄ± dahil ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 liralÄ±k artÄ±ÅŸ yapÄ±yoruz. Ortalama memur maaÅŸÄ±nÄ± 25 bin 15 liraya Ã§Ä±karÄ±yoruz. Tarihin en yÃ¼ksek zamlarÄ±ndan olan bu dÃ¼zenlemenin tÃ¼m memurlarÄ±mÄ±za hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum. Emeklilerimizin beklentilerini de gÃ¶z ardÄ± etmiyoruz. Ãœlkemizin 5 ay Ã¶nce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± deprem gerÃ§eÄŸine raÄŸmen ne sÃ¶z vermiÅŸsek hepsini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz.Â

Kamuoyunda EYT olarak bilinen Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar meselesini Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturduk. BÃ¶ylece 2 milyon 250 bin vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n taleplerini karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ olduk. Yine geÃ§tiÄŸimiz aylarda en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ±nÄ± 7 bin 500 liraya yÃ¼kseltmek suretiyle bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koyduk. Malumunuz dÃ¼n enflasyon oranÄ± netleÅŸince emeklilerimizin alacaÄŸÄ± yeni maaÅŸlarÄ± da belli oldu. YapÄ±labilecek iyileÅŸtirmeler hususunda bakanlarÄ±mÄ±za gerekli talimatÄ± verdim. CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±mÄ±z, Hazine ve Maliye BakanÄ±mÄ±z ile Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda gerekli aÃ§Ä±klamayÄ± yapacaÄŸÄ±z. 85 milyonun her bir ferdinin refahÄ±nÄ±, gelirini ve huzurunu artÄ±rma mÃ¼cadelemizi hÄ±z kesmeden devam ettireceÄŸiz."