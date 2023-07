Emekli maaÅŸÄ±na iyileÅŸtirme... CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Bakanlara talimat verdim, Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin seçim sonuçlarıyla istikrara, demokrasiye, güvene, özgürlüğe ne kadar değer verdiğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyerek, "Seçimlerin sadece partimiz için değil Türkiye için, demokrasimiz için çok güzel neticelere vesile olacağına inanıyorum. İnşallah son 21 yıldır olduğu gibi önümüzdeki 5 yıl süresince üstlendiğimiz bu görevi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Bize güvenen, bize inanan milyonların umutlarını boşa çıkarmayacağız" dedi.

"BAYBURT VE GÜMÜŞHANE'Yİ ZİYARET EDECEĞİZ"

Erdoğan, seçimlerde oylarıyla yanlarında duran yaklaşık 28 milyon vatandaşa teşekkür ederek, "Seçim döneminde rekor kıracak illerimizi ziyaret etme sözü vermiştik. Bayburt yüzde 82,45 ile birinciliği yine kimseye kaptırmadı. Gümüşhane yüzde 78,24 oranıyla 2’nci oldu. Ziyaretlerimize bu hafta sonu 'Bismillah' diyoruz. Cumartesi günü önce Bayburt’un misafiri olacağız. Ardından inşallah Gümüşhane’ye geçeceğiz. Hem kendilerine destekleri için teşekkürlerimizi iletecek hem de yapımı tamamlanan projelerimizin toplu açılış törenlerini gerçekleştireceğiz. Sadece bu illerimize değil tüm Türkiye’ye olan minnet borcumuzu daha fazla eser üreterek, daha çok hizmet ederek, ülkemizi her alanda ileriye götürerek ödeyeceğiz" diye konuştu.

"UTANÇ VERİCİ GÜNLER GÖRDÜK"

Erdoğan, Türkiye'nin gelecekteki sonuçları itibarıyla çok kritik bir seçim yaşadığına vurgu yaparak, "Ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaların zirveye tırmandığı bir seçim dönemini geride bıraktık. Masanın görünür görünmez ortaklarıyla birlikte küresel şer şebekeleriyle, envai çeşit terör örgütleriyle, tetikçi basın yayın kuruluşlarıyla, milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden provokatörlere mücadele ettik. Muhalefetin yalan rüzgarı hiç dinmedi. Partimizle ilgili iftiraların arkası hiç kesilmedi. Seçmen iradesini manipüle etme çabaları hiç durmadı. Seçim sürecinde siyaset mühendisleri bir an olsun sahneyi terk etmedi. Farklı seslere tahammülsüzlük had safhaya çıkarak itibar suikastlarıyla siyasetçiler hedef alındı, yıpratıldı, linç edildi. Kaset kumpaslarıyla, bel altı yöntemlerle rakipler minder dışına itildi. 30 yılda edilmeyen hakaretin 3 güne sığdırıldığı utanç verici günler gördük. Siyasi tarihimize 'kara leke' olarak geçecek pek çok örnekle karşılaştık. Seçimi kazanmak uğruna her şeyi yaptılar. Siyasi mücadelenin hudutlarını belirleyen ne kadar ahlaki çizgi varsa hepsini çiğnediler. Milletimizin desteğiyle 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta sadece 2 hafta arayla 2 seçim kazanma başarısı göstermedik. Aynı zamanda Türk demokrasinin namusunu ve şerefini de biz kurtardık. Sandıklara giderek iradesine sahip çıkan her bir vatandaşımızı demokrasi kahramanlarımız olarak görüyoruz. Biz de AK Parti olarak son 21 yılda 17 seçim zaferine imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Elbette bu kırılması zor bir rekordur. Bu dünyada başka hiçbir siyasi harekete ve ittifaka nasip olmayan muhteşem bir zaferdir. Bu tarihe altın harflerle yazılacak, siyaset literatürüne geçecek eşsiz bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

"BABA-OĞUL ŞİMDİ GIRTLAK GIRTLAĞA"

Erdoğan, "CHP zihniyetinin elinde her gün kan kaybeden, kötüye giden şehirlerimiz kurtarılmak için adeta ün sayıyor. Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları, şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgasından başlarını kaldıramıyor. Vatandaş hizmet beklerken bunlar tüm mesailerini parti içi çekişmelerde harcıyor. İki tanesi zaten 3 ay boyunca Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız diye il il dolaşmaktan kendi şehirlerinin yolunu unuttu. Adana'dan Antalya'ya, Mersin'den Eskişehir'e, Aydın'dan İzmir'e, nereye baksak aynı vizyonsuzlukla, aynı hizmet kıtlığıyla karşılaşıyoruz. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hiçbir hizmet alamayan şehirlerimizi tekrar hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacağız" dedi.

Erdoğan, "Dün baba-oğul videosu çekenlerin bugün gırtlak gırtlağa gelmesinin bizim için hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Değişim adı altında yürütülen kayıkçı kavgalarıyla bizim işimiz olmaz. Bugün değişim diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler ve ona her türlü hakareti yapanlar, dün genel başkanınız Ankara'dan İstanbul'a yürüyordu. O zaman yollar yürümekle aşınıyor muydu? Şimdi ne oldu? Yollar yürümekle aşınmaz demeye başladılar. Bunlar çok kısa süre öncesinin tarihini de unutuyorlar. Zihniyet değişmedikten sonra CHP genel müdürlüğüne hangi kumpasla kimin getirildiğini bizim nazarımızda hiçbir anlamı bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

"PAZARLIK YAPTILAR, KENDİLERİ AÇIKTA KALDI"

Erdoğan, "Genel başkanlarının olmadığı bir parlamento var. Niye? Pazarlık yaptılar, her birine 'Seni cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım' derken kendileri açıkta kaldı. Bu anlayış müflistir, iflas etmiştir. İşte şimdi sadece ve sadece kendi işimize bakıyoruz ve Allah nasip ederse 31 Mart'ta yerel seçimlerden alacağımız zafer karnesiyle birlikte ülkemizi çok daha farklı bir istikamete hem merkezi yönetim hem yerel yönetimle beraber yürüteceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Devletimizin kurumları tam 5 aydır 7 gün 24 saat aralıksız çalışsa da depremin 11 ilimizde açtığı yaralar henüz kapanmadı. Deprem turistleri ise bölgeyi çoktan terk etti. 6 Şubat'tan sonra kameralarıyla geldiler, yıkıntılar önünde poz verdiler, bir daha asla ortalıkta görünmediler. Ne yapılacaksa yine AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz yapacağız. Türkiye'yi hayalleriyle yine biz buluşturacağız" dedi.

EMEKLİ MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME

Erdoğan, kabinenin göreve başlamasından bu yana geçen 1 aylık sürede pek çok müjdeyi paylaştıklarını bildirerek şunları söyledi:

"Asgari ücretlilerimizi sevindiren artıştan sonra dün 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Meclisimizin taktirine sunduk. Meydanlarda söz verdiğimiz üzere en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde enflasyon farkı dahil ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapıyoruz. Ortalama memur maaşını 25 bin 15 liraya çıkarıyoruz. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Ülkemizin 5 ay önce yaşadığı deprem gerçeğine rağmen ne söz vermişsek hepsini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz.

Kamuoyunda EYT olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesini çözüme kavuşturduk. Böylece 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşılamış olduk. Yine geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltmek suretiyle bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koyduk. Malumunuz dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, gelirini ve huzurunu artırma mücadelemizi hız kesmeden devam ettireceğiz."