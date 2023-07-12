‘Emekli maaşı da 8 bin lira artsın’

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, emeklilere yapılacak maaş zamları ve İsveç’in NATO’ya üyelik sürecine değindi. Bahçeli yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

EMEKLİNİN DESTEKÇİSİYİZ

“Depremzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilave ödenek eklenmesi söz konusudur. MHP olarak TBMM’de görüşülecek kanun tekliflerini tereddütsüz destekleyeceğiz. Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Memurlarımıza ve emeklilerimize yapılacak zamların da destekçisiyiz. Tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında, ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranla toplam yüzde 17.55’lik zam ve seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır.

YÜZDE 25 MAKUL DEĞİL

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Kamu çalışanlarımızla ilgili gelişmeler böyleyken, sayıları 15.9 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak açık ve samimi teklifimiz şudur: İlk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.

HÂLÂ KRİPTO DAMAR VAR

Teröristbaşı Gülen’in Pensilvanya’dan iadesi bugüne kadar bir türlü gerçekleşmedi. Hâlâ FETÖ’nün kripto damarının siyaset, bürokrasi, eğitim, ekonomi, medya ve diğer alanlarda dip dalga halinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen, duymayan, görmeyen kalmadı. Bizim nezdimizde PKK neyse FETÖ odur. Bu iki hunhar terör örgütünün kökü kazınmalıdır.

İTTİFAK GÖREVİNİ YAPIYOR

Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, emekliye seyyanen zam konusuna ilişkin gelen soruya, “Cumhur İttifakı görevini yerine getiriyor. MHP olarak ayrıca bir çalışmaya gerek yok. Cumhur İttifakı’nı bütün yönleriyle destekliyoruz” yanıtını verdi.

‘KANDİL NEYSE STOCKHOLM AYNISIDIR’

Bahçeli, İsveç’in NATO üyeliği konusunda da şöyle konuştu: “İsveç’in terörle arasına mesafe koymaktan ısrarla imtina ettiği malumlarınızdır. Milli varlığımızı doğrudan tehdit eden kanlı terör örgütlerine kucak açan mahut ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Sadece ABD istedi diye, F-16’yla ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz? İsveç, PKK’nın Avrupa’daki mağarasıdır. Kandil Dağı neyse Stockholm aynısıdır. Karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır.”

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GAZİLERLE SOHBET

MHP Lideri Bahçeli, emeklilere yapılan yüzde 25’lik maaş artışının yeterli bulunmadığını ifade ederek, “Memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir” dedi.