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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 28.11.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Emekli diş hekiminden acı haber! Evinde böyle bulundu

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Emekli diş hekiminden acı haber! Evinde böyle bulundu
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Bartın'da emekli diş hekimi Jerfi Elbasan (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, dün gece Demirciler Mahallesi Hendekyanı Caddesi’nde meydana geldi. 8 yıl önce Bartın Devlet Hastanesi’nden emekli olan diş hekimi Jerfi Elbasan’dan haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

OTURMA ODASINDA BULUNDU

112 Acil Sağlık ekipleri ile eve giren polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Erbasan'ı oturma odasında yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri, Elbasan'ın öldüğünü tespit etti. Yaşadığı bir rahatsızlığa bağlı olarak öldüğü tahmin edilen Elbasan’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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