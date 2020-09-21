Emekli diş hekimi, koronavirüsten öldü

Emekli diş hekimi İrfan Yaylalı, kuru öksürük, nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetleriyle Keşan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Sağlık durumu kötüleşen ve Covid-19 testi pozitif çıkan Yaylalı, tedaviye alındı. Evli ve 2 çocuk babası Yaylalı, 20 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. İrfan Yaylalı'nın cenazesi, bugün kılınan namazın ardından Keşan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.