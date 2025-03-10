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Emekli din adamına uğurlama

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Kasım Yağcıoğlu#Cenaze
Emekli din adamına uğurlama
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bereketzade Camisi emekli imam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu’nun (91)  Fatih Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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Yağcıoğlu için Fatih Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kasım Yağcıoğlu’nun cenazesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ailesi, yakınları ve öğrencileri katıldı.

Emekli din adamına uğurlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından yaptığı konuşmada, çocukluğundan itibaren Bereketzade Camisi’nin cemaatinden olduğunu belirterek, “Bereketzade Camisi’nin çocukluğumuzdan itibaren cemaati olarak Kasım Hocamızın, Kasım Babamızın arkasında saf tuttuğumuz zamanları hatırlıyorum. Şöyle bir iki ay önce evinde oğlumla beraber ziyaretine gitmiştik. Biraz onun her zaman ki o nüktedan haliyle dertleştik ve tabii ardından malum rahatsızlık vuku buldu. Şimdi de Hakk’a, Rabbimize o yüce makama uğurluyoruz” dedi. Cenaze kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Giresun Alucra’ya gönderildi.             

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Kasım Yağcıoğlu#Cenaze

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