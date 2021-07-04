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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Tarih detayı!
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu, bayram tarihinin yaklaşması dolayısıyla pek çok kişinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Bu yıl 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması beklenen bayram ikramiyesi için tarih detayları gündemde yer alıyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da emekli bayram ikramiyesinin bu yıl 12 ila 20 Temmuz arasında hesaplara yatırılmış olması bekleniyor.