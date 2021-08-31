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Gündem
Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa),(DHA)-
Haber Giriş: 31.08.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Emekli bankacıya kahvehane önünde silahlı saldırı

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Emekli bankacıya kahvehane önünde silahlı saldırı

Bursa'da emekli bankacı Ferit K., kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Ferit K., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09:00 sıralarında Gemlik ilçesine bağlı Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli bankacı Ferit K.'ya kahvehaneden çıktığı sırada motosikletten ateş açıldı.

Bacağına kurşun isabet eden Ferit K., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ferit K. Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Emekli bankacıya kahvehane önünde silahlı saldırı

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