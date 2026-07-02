Emekli banka yöneticisine bile aynı tuzak! 758 adet Cumhuriyet altınını kaptırmıştı: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

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Beşiktaş’ta 16 Nisan'da meydana gelen olayda 83 yaşındaki Dinçer K. polise başvurarak dolandırıldığını söyleyip şikâyetçi olmuştu. Para ve Sermaye piyasaları uzmanı olduğu söyleyen ve Bankalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Dinçer K., telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen kişilere inanarak bin 758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara teslim etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli Şanlıurfa'da yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

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İstanbul’a getirilerek sorgulanan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerden Mehmet U.’nun mağdur Dinçer K.’nın yanına gelerek içinde altın bulunan çantayı alan kişi olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin de olaya yardım ve yataklık yaptıkları belirlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin firarda olan iki kişinin yakalanması için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.