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Emekli banka yöneticisine bile aynı tuzak! 758 adet Cumhuriyet altınını kaptırmıştı: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

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#Dolandırıcılık#Altın Dolandırıcılığı#Telefon Dolandırıcılığı
Emekli banka yöneticisine bile aynı tuzak 758 adet Cumhuriyet altınını kaptırmıştı: Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 11:16

Beşiktaş’ta telefonla arayıp polis olduklarını söyleyerek kandırdıkları 83 yaşındaki Dinçer K.’nın bin 758 Cumhuriyet altınını çalan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Beşiktaş’ta 16 Nisan'da meydana gelen olayda 83 yaşındaki Dinçer K. polise başvurarak dolandırıldığını söyleyip şikâyetçi olmuştu. Para ve Sermaye piyasaları uzmanı olduğu söyleyen ve Bankalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Dinçer K., telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen kişilere inanarak bin 758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara teslim etti.

Emekli banka yöneticisine bile aynı tuzak 758 adet Cumhuriyet altınını kaptırmıştı: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli Şanlıurfa'da yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

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Emekli banka yöneticisine bile aynı tuzak 758 adet Cumhuriyet altınını kaptırmıştı: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

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İstanbul’a getirilerek sorgulanan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emekli banka yöneticisine bile aynı tuzak 758 adet Cumhuriyet altınını kaptırmıştı: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Öte yandan şüphelilerden Mehmet U.’nun mağdur Dinçer K.’nın yanına gelerek içinde altın bulunan çantayı alan kişi olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin de olaya yardım ve yataklık yaptıkları belirlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin firarda olan iki kişinin yakalanması için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

Emekli banka yöneticisine bile aynı tuzak 758 adet Cumhuriyet altınını kaptırmıştı: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

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#Dolandırıcılık#Altın Dolandırıcılığı#Telefon Dolandırıcılığı

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