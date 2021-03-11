‘Emekli aylığı asgari ücrete eşitlenmeli’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Merkezi’nin önünde emekli dernekleri üyesi emeklilerle bir araya geldi. Görüşmede emeklilerin sorunları ele alındı. CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu da, toplantının sonuna katıldı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Haklarınıza sahip çıktığınız için yürekten teşekkür ederim. Ben CHP Genel Başkanı olarak emeklilerin haklarını sonuna kadar savundum. Sadece vergi vermediniz, sigorta primi de ödediniz. Dolayısıyla istediğiniz para, hak ettiğiniz paradır. Çalıştınız, ürettiniz, ülkenin kalkınmasına katkıda bulundunuz.

HAKKINIZI SAVUNACAĞIM

Dolayısıyla verginizi, priminizi ödediniz ve size insanca yaşayabileceğiniz aylığın bağlanması lazım. Bu aylığı bağlayamıyorlar. Uzun süre mücadele ettik ve iki emekli ikramiyesini aldık. Şimdi ‘1500 TL altında aylık alanlar var’ dediğimizde uzun süre itiraz ettiler. En sonunda benim dediğimi kabul ettiler, 1500 TL altında emekli aylığı alanları 1500’e çıkardılar. Ama şimdi 1500 TL’yi buluncaya kadar da zam vermeyeceklerini de ifade ettiler. O nedenle söylüyorum, sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağım. Bu benim boynumun borcudur.”

7.9 MİLYON EMEKLİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA

Emeklilerin sorunlarını dinleyen Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise şunları söyledi:

“Türkiye’de emekli ve yaşlılık aylığı alan 9 milyon 133 bin kişi, dul ve yetim aylığı alan sayısı ise 3 milyon 813 bin kişi. 4 milyon 435 bin emekli ya iş arıyor ya da çalışıyor. 7.9 milyon emekli, asgari ücretin altında maaşla geçimini sürdürmeye çalışmakta. 2.6 milyon dul ve yetim, ayda sadece 763 TL ile geçimini sağlamaya çalışmakta. 5 milyon insan, bin 500 TL ve altında para ile geçimini sağlamaya çabalıyor.”

ÇÖZÜM İÇİN ALTI ÖNERİ

Ağbaba, emeklilerin ekonomik durumlarını çözümü için de şu önerileri sıraladı: “Emekli aylığı ve gelirleri en az asgari ücrete eşitlenmeli. Emekli aylığında sadece enflasyon değil, ekonomik büyüme de dikkate alınmalı. Emeklilerin sendikal hakları üzerindeki engeller kaldırılmalı. Sağlık ve tedavi katkı payı alınmamalıdır. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözülmelidir. Aylık bağlama oranı yüzde 70 iken şu anda yüzde 35’e düştü, düzeltilmelidir.”