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Emekli Astsubaylar Derneği'nden BAYKAR önünde açıklama

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#BAYKAR#Emekli Astsubaylar Derneği#TEMAD
Emekli Astsubaylar Derneğinden BAYKAR önünde açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 16:57

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), BAYKAR önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Dünya gıpta ile takip ederken terörle mücadelemizin omurgası, göz bebeğimiz, milli değerimiz, savunma sanayimizin iç siyasetin hedefine konulmak istenmesi, en hafif siyasi hezeyandır" denildi,.

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TEMAD üyesi grup, Bahçeşehir'de bulunan BAYKAR Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi önünde toplandı. Ankara'dan gelenlerin de bulunduğu grup adına açıklamayı TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen yaptı.

Dürgen, "Dünya gıpta ile takip ederken terörle mücadelemizin omurgası, göz bebeğimiz, milli değerimiz, savunma sanayimizin iç siyasetin hedefine konulmak istenmesi, en hafif siyasi hezeyandır" dedi.

Emekli Astsubaylar Derneğinden BAYKAR önünde açıklama

Dürgen, "Öyle inanıyoruz ki, zirvede olan BAYKAR adı zikredilerek asıl hedef gösterilmek istenilen, sağlam temeller üzerine oturtulduğu anlaşılan Türk savunma sanayisidir. Ortaya çıkarttığı milli güç ve değiştirdiği dengeler, artık bazı odakları rahatsız etmeye başlamıştır. İşte tamda bu sebepten dolayı, bizde güçlü savunma sanayimizin, sembollerden biri olarak gurur duyduğumuz; kurucuları, yöneticileri, mühendisleri ve çaycısına kadar, uzanan şerefli emek zinciri çalışanlarına sonsuz saygı ve desteğimiz burada, yanlarında, BAYKAR firması önündeyiz. Amacımız; İHA/SİHA, BAYRAKTAR ve KIZILELMA gibi milli projelerin tekerine taş koydurtmamaktadır" diye konuştu

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#BAYKAR#Emekli Astsubaylar Derneği#TEMAD

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