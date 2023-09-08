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Emekli astsubay Mustafa Seyran Sevinç evinde ölü bulundu

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#İstanbul#Avcılar#Asker
Emekli astsubay Mustafa Seyran Sevinç evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 11:51

İstanbul Avcılar'da yaşayan emekli astsubay Mustafa Seyran Sevinç, evinde ölü bulundu. Komşuları ve tanıdıklarının 'Komutan' olarak hitap ettiği Mustafa Seyran Sevinç’in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak’ta bulunan binanın ikinci katında oturan Sevinç’ten iki gündür haber alamayan komşuları endişelendi. Cep telefonunu ve kapıyı açmayan Mustafa Seyran Sevinç için komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven kullanarak daireye girdi.

Mutfak penceresinden eve giren itfaiye ekipleri, sandalyede oturur halde bulunan emekli astsubay Mustafa Seyran Sevinç’in öldüğünü belirledi. 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen Sevinç’in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.(DHA)

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#İstanbul#Avcılar#Asker

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