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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 09.06.2020 - 12:52,Son Güncelleme:

Emekli astsubay evinde ölü bulundu

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Emekli astsubay evinde ölü bulundu
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BURDUR'da emekli astsubay Şeref C. (65), evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Konak Mahallesi Uğuz Sokak'ta ailesiyle oturan emekli astsubay Şeref C., bu sabah yakınları tarafından evde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri Şeref C.'nin yanında kendisine ait tabanca buldu. Emekli astsubayın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaklaşık 2 yıldır psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Şeref C.'nin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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