Emekli amirallerin 'Montrö bildirisine' peş peşe tepkiler

Emekli amirallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildirisine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

BAKAN SOYLU: ÜNİFORMASINI SİYASET MALZEMESİNİ YAPMAYANLARI DAİMA ŞÜKRANLA YAD EDERİZ

Bakan Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..." ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ: SÖZDE BİLDİRİ İLE MİLLETE AYAR VERMEYE ÇALIŞIYORLAR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcilerinin, yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalıştıklarını bildirdi.



Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcileri yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar. O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da mavi vatanı da demokrasiyi de milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır."

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: KENDİ UYDURDUKLARI GÜNDEMLERLE KAOS SİMSARLIĞI ÜSTLENMİŞLER

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka." ifadeleriyle söz konusu bildiriye tepki gösterdi.



AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: KULLANILAN BU İLKEL DİLİ KINIYORUZ



Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlaması kabul edilemez. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir." dedi. Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklamasının yok hükmünde olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatleri için güçlü bir mücadele verirken birtakım emekli askerin suni gündemler üretmek suretiyle Mavi Vatan mücadelesini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını ve Hükümeti hedef almasına en güçlü cevapları vermeye devam edeceklerine vurgu yapan Çelik, şunları kaydetti:



"Seçilmiş siyasi iradeye yönelik kullanılan bu ilkel dili kınıyoruz. Kaldı ki Mavi Vatan'da mücadele veren ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı da bellidir. Bu zihniyetle siyasi ve hukuki mücadelemiz sürecektir. Bugüne kadar aziz milletimizin karşısında kendisinde bir güç vehmeden her türlü vesayet odağına gereken ders verilmiştir, verilmeye de devam edilecektir. Deniz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anarak cumhuriyete, demokrasiye, vatana ve Mavi Vatan'a sonuna kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz."



HAMZA DAĞ: SİYASETE BALANS AYARI VERME DÖNEMİNİZ BİTTİ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, siyasete balans ayarı verme döneminin bittiğini vurgulayarak "O özlediğiniz eski Türkiye geride kaldı." ifadesini kullandı. Dağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "103 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda ortak bir bildiri yayınlamışlar. O özlediğiniz eski Türkiye geride kaldı. Siyasete balans ayarı verme döneminiz bitti. Villalarınızda yeni Türkiye'yi izlemeye devam edin..."





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