Emekli amirallere seyahat izni

Gerekçende, COVID-19 salgını nedeniyle şüphelilerin illerini terk etmelerinin zorunlu hale gelebileceği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan resen soruşturmanın ilk dalgasında 14 emekli amiral ‘yurtdışına çıkış yasağı’ ve ‘ikâmet ettikleri yerleşim yerini terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

ELEKTRONİK KELEPÇELER ÇIKTI

Avukatların talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Ali Sadi Ünsal, Atilla Kezek, Atilla Kıyat ve Türker Ertürk hakkındaki, ‘belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek’ şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasına, yurtdışına çıkış yasağının ise devamına hükmetti. Diğer isimlerin talebine ilişkin inceleme sürüyor. Adli kontrol kararı nedeniyle bazı emekli amirallere, elektronik kelepçe takılmıştı. Hâkimlik kararının ardından, elektronik kelepçelerin çıkarılması talimatı yazıldı.

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