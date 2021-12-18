Emekli amirallere dava: Mahkeme iddianameyi kabul etti

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Emekli amirallerin 4 Nisan tarihinde yayınladıkları bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturması Bürosunca başlatılan soruşturmada, 103 şüpheli hakkında, “Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan iddianame düzenleyerek, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulmuştu. Mahkeme iddianame üzerinde yaptığı incelemeyi tamamlayarak kabul kararı verdi. 103 emekli asker önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

‘MONTRÖ ARAÇTI’

İddianamede, “emekli amirallerin, ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunda söz konusu bildirinin taslağının paylaşılmasından itibaren metnin oluşturulmasına kadar katkı sundukları, altını imzalamayı kabul ettikleri ve yayımlanması için anlaştıkları” anlatıldı. Şüphelilerin seçilmiş hükümeti hedef aldıklarına ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıkları belirtildi. İddianamede, bildiride geçen Montrö vurgusunun da “araç” olarak kullanıldığı, bunun WhatsApp grubunda yer alan amirallerin yazışmalarından anlaşıldığı belirtildi.