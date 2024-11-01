Emekli amirallere beraatı istinaf onadı

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Dava dosyasına göre, 4 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, emekli amiraller bildirisine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 103 sanık hakkında “Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan 12’şer yıl hapis talebiyle Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı. Yoğun tartışmalara neden olan davada, savcılık esasa ilişkin mütalaasında, 91 sanık yönünde “sanıkların isnat edilen suça yönelik kasıtların bulunmadığı, cezalandırılması istenen diğer sanıkların eylemlerine iştirak iradelerinin bulunmadığı, sanıkların düşünce açıklaması kastıyla hareket ettikleri” gerekçesiyle ayrı ayrı beraatları talep edildi.



Savcılık 12 sanık yönünde ise “Ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildirileri kamuoyuyla paylaşarak meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla TSK içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledikleri, sanıkların üzerilerine atılı ‘Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma’ suçunu işledikleri sabit olduğu” gerekçesiyle de 3 yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası istendi.

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TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, 103 sanık hakkında suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıkların beraatına hükmetti. Beraat kararına ilişkin Cumhuriyet Savcısı, Cumhurbaşkanlığı vekili, Milli Savunma Bakanlığı vekilinin de aralarında bulunduğu bazı avukatlar istinaf başvurusunda bulundu. Kararın istinaf incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından yapıldı.

Daire, “Yapılan yargılamaya, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, karar yerinde gösterilip incelenerek tartışılan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı” gerekçesiyle istinaf başvurularının reddine karar verdi. Kararda, söz konusu suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen Milli Savunma Bakanlığı’nın kamu davasına katılmalarına ve hükmü istinaf etmelerinin yasal olarak mümkün olmaması nedeniyle istinaf başvurusunun reddedildiği anlatıldı. 21 Ekim tarihinde oy birliği ile alınan kararda, İstinaf mahkemesinin kararına karşı Yargıtay’ın ilgili Ceza Dairesi nezdinden temyiz yolunun açık olduğu hatırlatıldı.