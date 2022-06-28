Emekli amiraller davasında yeni karar

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Emekli amirallerin, 4 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan bildirisine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli asker hakkında, “Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karsı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan 12’şer yıla kadar hapis istemiyle Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açmıştı. Davanın dünkü duruşmasında bazı sanıkların avukatı Hüseyin Ersöz, amirallerin WhatsApp grubundaki yazışmalarının ortak suç işleme kastıyla yapılmadığını söyledi. Savunmalarının ardından mahkeme, tüm sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet savcısına verilmesine hükmetti.