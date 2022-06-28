Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emekli amiraller davasında yeni karar

#Emekli Amiral #Dava#Mahkeme
Emekli amiraller davasında yeni karar

Emekli amiraller bildirisine ilişkin davada mahkeme, bütün sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasını ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verdi.

Haberin Devamı

Emekli amirallerin, 4 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan bildirisine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli asker hakkında, “Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karsı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan 12’şer yıla kadar hapis istemiyle Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açmıştı. Davanın dünkü duruşmasında bazı sanıkların avukatı Hüseyin Ersöz, amirallerin WhatsApp grubundaki yazışmalarının ortak suç işleme kastıyla yapılmadığını söyledi. Savunmalarının ardından mahkeme, tüm sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet savcısına verilmesine hükmetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emekli Amiral#Dava#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz!

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz!

#Rota