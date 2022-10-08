Emekli amiraller davasında 91 beraat 12 sanığa hapis istemi

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Mütalaada, 91 sanık yönünden “sanıkların isnat edilen suça yönelik kasıtların bulunmadığı, cezalandırılması istenen diğer sanıkların eylemlerine iştirak iradelerinin bulunmadığı, sanıkların düşünce açıklaması kastıyla hareket ettikleri” gerekçesiyle ayrı ayrı beraatları istendi.

‘MUHTIRA’ VURGUSU

12 sanık için ise ceza talep edildi. Haklarında ceza istenilen sanıkların özel mesajlaşmalar, elektronik posta kayıtları ve ADMEK-2 isimli WhatsApp grubundaki mesajlaşmalarına dikkat çekilerek, “Suça konu metinin dili, temas ettiği konular yayınlandığı saat itibariyle gece vakti dolaşıma sokulması, en üst rütbede emekli amirallerin imzalamaları/onaylamaları nazara alındığında, Türkiye Cumhuriyet Hükümeti’ne karşı geçmiş yıllarda olduğu gibi muhtıra metni tarzında bir toplu bildiri ile muvazzaf TSK mensuplarını hükümete karşı illegal bir şekilde harekete geçirmeye çalışma amacı güttüğü...” değerlendirmesi yapıldı.

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EMİR KOMUTA DIŞINDA

Haklarında ceza istenilen 12 sanık yönünden, “Ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildirileri kamuoyuyla paylaşarak meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla TSK içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledikleri, sanıkların üzerlerine atılı ‘Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma’ suçunu işledikleri sabit olduğu anlaşılmıştır” denilen mütalaada ceza istenilen emekli amiraller şöyle: “Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk...”