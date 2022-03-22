Emekli amiraller davası: ‘Darbe en büyük ihanettir’

Haberin Devamı

FİKRİMİZİ İFADE ETTİK

Mahkeme beraat taleplerini reddetti. Sanık emekli Tuğamiral Abdullah Akgül, “Muhtıralar bir güce dayanır. Emekli olmuş kişilerin böyle bir gücü olabilir mi? Devlet büyüklerimiz Montrö Antlaşması’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fikrimizi ifade ettik diye şimdi karşınızdayız” dedi. Sanık eski Sahil Güvenlik Komutanı emekli Tümamiral Can Erenoğlu da savunmasında “Bir ülkeye yapılabilecek en büyük ihanetin darbe olduğuna inanan birisiyim. Duyuruda darbe iması yoktur” diye konuştu. Emekli Koramiral Atilla Kezek ise savunmasında “Katılmak istemememe rağmen çoğu kişinin katıldığının Ergun Mengi tarafından söylenmesi üzerine ben de bu metne katıldım” dedi.