Emekli amiraller davası başlıyor

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4 Nisan 2021’de yayınlanan emekli amiraller bildirisinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli asker hakkında, “Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karsı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan iddianame düzenleyerek, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. İddianamede, 103 şüphelinin seçilmiş hükûmeti hedef aldıkları ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıkları görüşü savunulmuştu.

5 GÜN DURUŞMA VAR

Mahkeme kendi yargı çevresinde ikamet eden 20 sanığı, 21 Mart-25 Mart’ta pandemi nedeniyle 4’erli gruplar halinde dinleyecek. Diğer sanıklar için ise adreslerinin bulunduğu ağır ceza mahkemelerine talimat yazıldı.