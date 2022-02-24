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Emekli amiraller bildirisi davası: Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ifade verdi

#Istanbul#Emekli Amiraller#Montrö Bildirisi
Emekli amiraller bildirisi davası: Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ifade verdi

Montrö Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 103 emekli amiralin arasında yer alan Cem Gürdeniz, İstanbul'da ifade verdi.

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Kamuoyunda emekli amiraller bildirisi olan açıklamayla ilgili olarak 103 sanık hakkında, "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul'da yaşayan emekli tümamiral Cem Gürdeniz, bugün avukatı Şule Nazlıoğlu Erol ile Çağlayan'daki İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki talimat duruşmasına katıldı. Gürdeniz'e destek için çok sayıda kişi de duruşma salonuna geldi. Gürdeniz mahkemede verdiği ifadesinde, "Bu dava bütün hukuk sisteminin siyasallaştığını gösteriyor. Whatsapp grupta şerefli Türk amirallerinin hazırladığı çok masum açıklamayı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili kamuoyunda menfi yönde tartışılması için yapıldığını görünce destek verilmesi gerektiğini düşündüm. Bahriyeli olarak ömrümün 50 yılını verdim. Metinde sarıklı amiral eleştirisi de vardı. Türk amirallerinin Montrö duyarlılığı ve sarıklı amirale ilişkin duyarlılığını gösterdik. Pişman değilim" dedi. 

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"MONTRÖ TÜRKİYE İÇİN CAN SİMİDİDİR"

Gürdeniz, "Montrö Sözleşmesi'nin Türkiye için can simididir. Ukrayna, Türkiye'den boğazları kapatmasını istedi. Eğer Montrö olmasaydı Türkiye tarafsızlığını gösteremez. Balyoz davasında da 3,5 yıl hapis yattım. Bu dava da siyasi bir davadır. Bir an önce bu davadan vazgeçilsin" diye konuştu. Avukatı Şule Nazlıoğlu Erol ise suçun unsurlarının oluşmadığını, müvekkilinin Anayasal hakkının kullandığını ifade etti. İfadenin alınmasından sonra Gürdeniz'in ifadesinin davanın görüleceği Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi. Ankara'daki davanın ilk duruşması 21 Mart 2022'de görülecek. 

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BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Cem Gürdeniz ifadesinin ardından adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı. Gürdeniz, "Değil Türkiye, dünya tarihinde eşi ancak polis devletlerinde görülecek darbe imalı bildiri suçlamasıyla özgürlüğüm çalındı. Aynen FETÖ isimli iblis ihanet çetesinin ve ortaklarının Balyoz kumpası ile 3,5 yıl Hasdal ve Silivri'de özgürlüğümün çalınması gibi" dedi. Amiraller davasının iddianamesinin 7 Aralık 2021 tarihinde kabul edildiği gün Rusya, Ukrayna sınırının barut fıçısı olduğunu ve Montrö'nün yeniden dünya gündemine geleceğini söylediğini ifade eden Gürdeniz, "Az önce Ukrayna devleti Türkiye'den boğazları kapamasını istedi görüyor musunuz?" dedi. "Montrö Sözleşmesi NATO ve Batı baskıları karşısında bir barış denizi olarak kalması gereken Karadeniz'de tarafsız ve bağımsız politikamızın tek güvencesidir" diyen Gürdeniz, "104 Amiralin bugünleri öngörerek dile getirdiği Montrö ve sarıklı Amiral hassasiyeti nasıl oluyor da hukuk kumpası üzerinden bir linç kampanyasına dönüştürülüyor? Dilerim, Türkiye Karadeniz'de ulusal çıkarlarımızın aksine ABD ve NATO oldu bittileri ile karşılaşmaz. Dilerim, Montrö Sözleşmesi bu zor süreçte Türkiye'nin tarafsızlık garantisi olmaya devam eder. Dilerim whatsapp iddianamesi temelli bu hukuk garabeti dava tarihin arşivlerinde yerini alır" diye konuştu.

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#Istanbul#Emekli Amiraller#Montrö Bildirisi

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