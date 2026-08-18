Emekli amiral tutuklandı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle emekli amiral ve siyasetçi Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.

KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR

Başsavcılık, Ertürk hakkında Türk Ceza Kanunu’nda ‘kamu barışına karşı suçlar’ başlığı altında düzenlenen ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ iddiasıyla soruşturma başlattığını duyurdu.

Ertürk’ün paylaşımlardaki söylemleri şöyle: “Bakın artık iktidar değişecek ama acılı ama acısız, iktidar değişecek. O yüzden herkes aklını başına devşirmeli siz de ben de tabii ki herkes de. Onun için Yüksek Seçim Kurulu’nun, vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkilat yaşarız ülkece diye düşünüyorum.”

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“Yarın birgün eğer biz demokratik girişimlerle bu iktidarı düşüremezsek, Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak.”

Emekli Amiral Türker Ertürk dün evinde gözaltına alındı. Ertürk’ün eşi Özden Ertürk, sosyal medyadan “Eşim Türker Ertürk’ü Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürmek üzere eve polis geldi” paylaşımı yaptı.

Ardından adliyeye çıkarılan Ertürk savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ertürk mahkemede tutuklandı.