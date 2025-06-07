Emekli albayın ‘iyilik’ pansiyonu

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Durmuş Ars, Uşak’ta geçen çocukluğunun ardından 25 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptı ve 2023’te albay rütbesiyle emekli oldu. Meslek hayatı boyunca öğretmen eşi ile birlikte kız çocuklarına eğitim desteği sağladı. Emekli olduktan sonra İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince’ye yerleşti ve pansiyon açtı. Ars’ın 5 odalı pansiyonunun özel iki odasında kalanlardan bir isteği oluyor. Bu odalarda kalan misafirler, konaklama ücretini Ars’ın belirlediği öğrencilere gönderiyor ya da sokak hayvanlarına mama satın alıyorlar. Eğitim sevdalısı ve hayvansever Durmuş Ars işletmesinde başlattığı bu bağış seferberliğini şöyle anlattı:

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KIZ ÇOCUKLARI ÖNCELİKLİ

“TSK’da 25 yıl boyunca Rehberlik ve Danışma Merkezi’nde psikolog olarak görev yaptım. En son Ankara’daydım, 2023’te emekli oldum ve İzmir’e yerleşmeye karar verdim. Hayalim çocukluğumdaki gibi köyde yaşamaktı. Hayvan sevgisini de Uşak’ta geçen çocukluğum sırasında kazandım. Dostlarım vesilesiyle Şirince’yi keşfettim. 120 yıllık tarihi bir Rum evini satın alıp restore ettirdim ve bir pansiyona çevirdim. Burada tek başıma misafirlerimize hizmet veriyorum. Emekli öğretmen eşim Solmaz Hanım’la birlikte hayatımız boyunca kız çocuklarının eğitimine destek olduk. Sokak hayvanları için de yararlı işler yapmaya çabalayan insanlardık. Buradan hareketle 5 odalı pansiyonun bir odasının gelirini tercihen üniversiteli kız çocuklarına, bir odasının gelirini de sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına bağışlamak üzere veriyoruz. Gençlerin eğitimine kendimizce katkıda bulunmayı önemli görüyoruz. Önceliği bu bağış odalarına veriyoruz. Bu odaları tutanlar, tutarı belirlediğimiz öğrencinin hesap numarasına, dekontu da bana gönderiyor. Aynı şekilde sokak hayvanları için de bu işi düzgün yaptığından emin olduğumuz kişiler aracılığıyla mama desteği sağlayıp yine dekontunu bana gönderdikten sonra konaklayabiliyorlar.”

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HEDEF 30 ÜNİVERSİTELİ

“Burs vermek için özellikle üniversiteli kız öğrencileri tercih ediyoruz. Okuduğu bölümün ve üniversitenin önemi yok. Genelde başarılı öğrencilere destek olmayı istiyoruz ve gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu belirlemek için referanslara bakıyoruz. Çevremizdeki tanıdıklarımız bu öğrencileri bize yönlendiriyorlar. Yıl sonunda da transkript göndermelerini rica ediyoruz. Ayrıca bu konuda başvuruları da değerlendiriyoruz. Şu ana kadar imkânlarımız çerçevesinde 22 öğrenciye destek olduk. Hedefimiz bu sayıyı 30’a çıkarmak.”